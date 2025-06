Tysk politibetjent skyder kæmpemalle

En tysk politibetjent har skudt en malle i Brombach-søen i det frankiske sødistrikt i Bayern, efter at den 2 meter lange fisk begyndte at angribe svømmere – og nu er dyrerettighedsaktivister i oprør.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) i Tyskland siger, at de planlægger at anmelde drabet til politiet.

Fisken havde holdt sig nær overfladen ved siden af ​​en badeplatform i søen og skulle have været aggressiv, idet den havde bidt adskillige svømmere. På grund af antallet af besøgende, der deltog i en musikfestival i området, vurderede politiet, at dens fortsatte tilstedeværelse udgjorde en "akut sikkerhedsrisiko".

Den 90 kg tunge welshmalle blev kun såret efter at være blevet skudt, men blev derefter bjærget og aflivet af lystfiskere.

"Vi er chokerede over politiets og lystfiskernes handlinger, som tydeligvis er ansvarlige for mallens ekstremt smertefulde, langsomme og frem for alt unødvendige og ulovlige død," sagde PETA-ekspert Jana Hoger.

Jana Hoger (PETA Tyskland)

"Mallen ønskede højst sandsynligt at forsvare sin rede og dermed sit afkom, og udviste en adfærd, der er helt typisk for dens art. At dræbe den, så de utallige gæster kan fortsætte med at svømme uforstyrret i søen, er en overtrædelse af dyreværnsloven."

PETA har krævet en undersøgelse af hændelsen og har appelleret til myndighederne og redningstjenesterne om at finde dyrevenlige løsninger, når sådanne situationer opstår.

Brombach-søen (El-Mejor)

"I dette tilfælde ville det have involveret indsættelse af sikkerhedsstyrker for at forhindre festdeltagere i at få adgang til badeplatformen om natten. Vilde dyr er ikke ballademagere, men en del af vores vigtige økosystem. De fortjener respekt og beskyttelse – selv når de møder os mennesker uventet."

"Vores strafferetlige klage har til formål at sikre, at handlingens klart ulovlige karakter set fra et dyrevelfærdsperspektiv også undersøges og straffes på juridisk niveau."

Wels-malle er Europas største ferskvandsfisk. I 2003 opstod der overskrifter om "Kat spiser hund", efter at et eksemplar i Mönchengladbach, der fik navnet Kuno Dræberen, påstås at have slugt en gravhundhvalp.

