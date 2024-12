Pigens familie vil have svar på Maldivernes snorklingdød

Familien til en britisk-singaporeansk skolepige, der døde i en hændelse, der involverede en bådpropel, mens de var på en skolesnorkletur for næsten to måneder siden, venter stadig på en forklaring på, hvad der skete fra myndighederne på Maldiverne.

Den 15-årige Jenna Chans død den 8. november blev rapporteret om Divernet. Hun havde deltaget i et snorkleprojekt med britisk-registreret velgørenhedsorganisation Maldiverne Whale Shark Research Program, ledsaget af andre elever fra Singapore skole St Joseph's Institution (SJI) International på en tur ledet af skolens rektor.

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience lektioner” that formed part of the school’s compulsory National Youth Achievement Award uddannelse, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

'Stilhed fra Maldiverne'

Den fatale hændelse fandt sted mellem Lux Maldives Resort og Dhidoo i South Ari Atoll. Jenna blev erklæret død ved ankomsten til det nærliggende Dhigura sundhedscenter, hvor politiet lovede at foretage en undersøgelse.

"Der har været tavshed fra den maldiviske regering, og alle nyheder om hende er ophørt," skriver Alice Chan, 17, på en GoFundMe siden startede for hendes yngre søster. "Omstændighederne, der førte til hendes pludselige død og uagtsomhed af virksomheden, er virkelig chokerende for vores familie og hendes teenagevenner, som var vidne til hendes død.

Jenna Chan i lufthavnen

"Vær venlig at hjælpe med at støtte os i denne hårde tid for vores familie og kære, og sprede ordet om hendes sag. Alle donationer vil gå til vores kamp for Jenna og beskyttelse af alle fremtidige børn og turister, ved at give vores maldiviske advokater advokatomkostninger og økonomisk støtte til at tage flere sager som denne. Retfærdighed for Jenna." Siden har indtil videre rejst £5,160 af et mål £10,000.

Ingen telefoner politik

Ifølge gruppen var Jenna og hendes venner blevet bedt om at gå på havet lige før bådens motor blev startet og fartøjet bakkede ind i dem og trak hende under overfladen.

Jennas forældre Alan Chan og Jennifer Liauw fortalte pressen, at de ikke havde været i stand til at kontakte deres datter under turen, fordi skolen havde indført en politik uden telefoner.

De hævder, at de maldiviske myndigheder havde undladt at tilbyde muligheden for en efter døden undersøgelse af deres datters lig efter hændelsen, og at vidneudsagn fra andre elever og lærere ikke var blevet delt med dem, hvilket førte til, at de troede, at "ingen egentlig undersøgelse" blev foretaget.

De henviste også til en "kæde af fejl", som de hævder var opstået under hele turen. "Det er næsten jul, og vi har stadig ingen svar," sagde Alan Chan. "Vi vil gerne vide, hvad der skete."

