Uhyggelige dæmningsdyk: 'Tag mig med dig, tak'

at 9: 57 am

Liget af en sydkoreansk skolelærer, der forsvandt for 15 år siden, er blevet fundet – af en dykker, der hævder at være blevet vejledt af en stemme i sit hoved.

Den 55-årige Baek Min-gyu havde tidligere ledet vandredningsholdet i den østlige by Andong og havde været involveret i den oprindelige eftersøgning af den unavngivne viceskoleleder, da han forsvandt i en alder af 53 år i august 2010.

Tidligere på måneden havde Baek udført vedligeholdelsesarbejde ved Andong-dæmningen, da han ved et uheld tabte en stige i vandet, ifølge en rapport i Korea Herald.

Med dykkerudstyr var han dykket ned til 30 meters dybde for at finde stigen, men mens han bar den op til overfladen, havde han tabt den igen på samme sted. Det var, da han dykkede endnu en gang, at han også stødte på lærerens jordiske rester.

"Jeg blev ved med at høre: 'Tag mig med, tak'," fortalte han lokale medier. "Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg gik så dybt ned i vandet efter den billige stige – jeg følte bare, at jeg var nødt til det."

Gyeongbuk provinspolitiagentur sagde, at det at være stort set indkapslet i mudder havde bidraget til at bevare liget, hvoraf meget forblev intakt, og identifikationen var blevet bekræftet af DNA-test.

Sagen havde været en af ​​regionens længstvarende sager om savnede personer, og politiet planlægger at hædre Baek med et påskønnelsescertifikat for endelig at have hjulpet dem med at opklare den.

Død i Indonesien

Aceh (Axel Drainville)

I mellemtiden døde en 33-årig dykker på besøg fra Malaysia i går (31. maj) i Aceh på den indonesiske ø Sumatra efter at være blevet fanget i det, der blev beskrevet som en stærk strøm.

Manden havde været omkring 20 minutter inde i et morgendyk til en maksimal dybde på 30 meter ud for Iboih. Han var i en gruppe med to andre malaysiere og en instruktør, ifølge mediet Berita Rakyat Aceh.

Da instruktøren mødte strømmen, havde han givet manden signal til at stige op, men han kunne have adlydt kommandoen for hurtigt, for da han nåede overfladen, havde han mistet bevidstheden.

Instruktøren og meddykkerne skiftedes til at give ham hjerte-lunge-redning, mens manden blev bragt i land med båd og videre i bil til en nærliggende klinik, men han blev erklæret død ved ankomsten, omkring 40 minutter efter hændelsen. efter døden Der skulle udføres en undersøgelse, mens det indonesiske politi efterforsker hændelsen.

Også på Divernet: CCR SCOOTER DYKKERE BLEV SUGET IND I DÆMNINGSINDLØB, DYKKER SUGET IND I DAM-RØR: OPERATØR SLÅR, RETSMEDISK UNDERSØGELSE ER ANDERLEDES, NÅR NOGEN DØR I VAND…