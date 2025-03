Hit-and-run efterlader dykker med benskade

Endnu en ram-og-løb-båd-hændelse har efterladt en dykker skadet, denne gang i Florida. Hændelsen fandt sted omkring 1.5 km fra Oakland Park, som ligger mellem Fort Lauderdale og Pompano Beach på Atlanterhavskysten, omkring klokken 2 den 1. marts.

Den unavngivne mandlige dykker var dukket op fra et 18 m dybt dyk og blev rapporteret at have rejst et SMB eller flag for at angive hans tilstedeværelse.

En ledsager, der kørte dykkerbåden, siges at have set den modkørende båd og råbte og vinkede for at henlede den mandlige førers opmærksomhed på dykkerens tilstedeværelse i vandet. Manden så ud til at være opmærksom på advarslerne, men var blevet ved med at køre over dykkeren og fortsatte sin vej.

Dykkeren blev efterladt med, hvad der blev beskrevet som et stærkt flænget ben efter kontakt med bådens propel, men han forblev ved bevidsthed, da føreren af ​​dykkerbåden hentede ham og hastede ham til stranden.

Der blev der lagt en mundbind for at dæmpe blødningen, og der blev tilkaldt beredskabstjenester. Dykkeren blev bragt til Broward Health Medical Center til behandling.

Den fornærmende båd blev beskrevet som hvid, 10-13 m lang, med midterkonsol og påhængsmotorer. Den var på vej nordpå med to personer om bord.

Enhver med oplysninger eller optagelser er blevet bedt om at ringe til Florida Fish & Wildlife Conservation Commission (FWCC), som efterforsker hændelsen, på 888-404-3922.

