Såret dykkerguides heltemod fører til appel

at 10: 59 am

Da en dykkerguide blev efterladt i kritisk tilstand af en fartbåd på den mexicanske ferieø Cozumel den 25. juli, Divernet's rapport om hændelsen antydede, at han havde handlet for at beskytte en anden dykker, da han blev ramt.

Faktisk ser det ud til, at den erfarne dykkermester, Manolo Acuña Zepeda, satte sit liv på spil i et forsøg på at redde ikke én, men alle dykkerne under hans ansvar.

"Manolo skubbede heroisk en gruppe dykkere ud af banen for en modkørende speedbåd, der ulovligt sejlede med høj hastighed over Yucab Reef inde i den beskyttede havpark," siger den fremtrædende dykkeroperatør fra Cozumel, John Flynn. "Da han gjorde det, blev han ramt af båden og alvorligt såret af dens propeller."

Dykkermester Manolo Zepeda

"Alt dette på trods af, at han havde sin personlige overflademarkeringsbøje (SMB) oppe for at advare både om, at der var dykkere under eller på overfladen. Takket være Manolos uselviske handlinger blev liv reddet – men han står nu over for flere operationer og en lang vej til bedring."

Flynn har lanceret en GoFundMe hjemmeside for at sætte den ramte dykkerprofessionel i stand til at betale hospitalets lægeudgifter, der forventes at nå omkring 1 million pesos (ca. (40,000 pund).

Zepeda mistede en betydelig mængde blod som følge af hændelsen og har haft brug for flere transfusioner. Han er fortsat indlagt på Cozumel International Hospital, hvor han i første omgang gennemgik en operation for at stabilisere et kompliceret brud i sin højre skinneben, efterfulgt senere af endnu en operation for at reparere sin brækkede fibula, den anden hovedknogle i underbenet.

Yderligere operationer var nødvendige for at behandle dybe rifter på Zepedas fødder, hånd, lår og ryg. Han vil ikke være i stand til at gå i mindst et år og vil have brug for en knæalloplastik i 2026.

Zepeda har mere end 30 års erfaring som dykkerprofessionel

"Hver donation – uanset hvor lille – vil gå direkte til at støtte Manolos operationer, behandling og rehabilitering," siger Flynn. "Han har omfattende skader på benet, lænden og anklerne." Pr. i dag (4. august) var 84 % af målbeløbet blevet indsamlet gennem mere end 500 donationer.

Flynn fra Californien startede det, der udviklede sig til dykkervirksomheden Sand Dollar Sports i Cozumel i 1990 og var direkte involveret i etableringen af Cozumel Marine Park. Zepeda var ikke fuldtidsansat hos Sand Dollar, men arbejdede for operatøren som freelancer.

"Manolo er ikke kun en dygtig dykkermester med 30 års erfaring, men også en sand helt," siger Flynn. "Lad os stå sammen som et fællesskab og give tilbage til en person, der gav alt for at beskytte andre."

Båden, der ramte Zepeda, identificeret som Maranatha, påstås at være kommet ind i revzonen uden de nødvendige tilladelser fra den nationale kommission for naturbeskyttede områder (CONANPEn officiel undersøgelse er i gang.