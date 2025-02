IPO ramte britisk dykker ved Komodo's Crystal Rock

Immersion Lungeødem (IPO) er blevet angivet som dødsårsag for den britiske dykker Robert Bolton, mens han var på ferie i Indonesien i 2023 – en af ​​de relativt få lejligheder, hvor den svære at spotte tilstand formelt er blevet diagnosticeret hos dykkere.

Ved en undersøgelse ved Winchester Coroner's Court i sidste uge hørte retsmediciner Jason Pegg, at den 65-årige havde dykket på et velkendt sted i Komodo National Park den 17. september, da den fatale hændelse indtraf. Sagen blev anmeldt af Hampshire Chronicle.

Bolton, der boede i Bishop's Waltham i Hampshire, var en erfaren dykker, der havde lært, mens han tjente i Royal Navy. Kommandantløjtnanten havde senere forladt tjenesten for at blive kriminaladvokat, inden han i 2016 grundlagde et finansielt rådgivningsfirma.

Han og hans kone Michelle havde været på et "drømmekrydstogt" og på dagen udforskede Crystal Rock-toppet, en UNESCO World Heritage Site underlagt stærke strømme og populær blandt erfarne dykkere for sit marine liv. Han havde ikke været under vand i mere end 10 minutter, da han indså, at han havde et problem.

Bolton siges at være steget hurtigt op ledsaget af en dykkerguide, men med hvad hans kone beskrev som "panik i øjnene". Han havde trukket vejret tungt og holdt om hans bryst, sagde hun. Ved overfladen havde han fået anfald og besvimet, da en speedbåd overførte ham til hospitalet på fastlandet på en ujævn timelang tur.

Læger diagnosticerede en børsnotering, men Bolton kom ikke til bevidsthed. Han blev senere evakueret til et privathospital i Singapore, hvor han døde seks dage efter dykket.

Michelle Bolton sagde, at hendes mand havde været rask, stærk og en sportsmand. I en erklæring til efterforskningen, britisk dykkersygdommeekspert Dr. Peter Wilmshurst påpegede, at risikoen for en børsnotering, hvor væske siver fra blodkar ned i lungerne, var 13 gange højere hos dykkere på 60 eller derover.

"Dr. Wilmshurst er sikker på, at hr. Boltons dykkerulykke skyldtes et nedsænket lungeødem, som resulterede i, at hr. Bolton fik en hypoxisk hjerneskade," sagde retsmedicineren.

Han registrerede et dødsfald ved et uheld og bemærkede Boltons dykkeroplevelse, hans hurtige forståelse af, at der var behov for øjeblikkelig handling, og hans forsøg på at nå overfladen.

Hajhændelse på Bahamas

Bimini Bay (Nicolerich123)

To svømmere er blevet såret, den ene alvorligt, efter et hajmøde ud for Bahamas-øen Bimini, der er tættest på Florida. De kvindelige turister, som var på ferie fra USA, var i havet sammen den tidlige aften den 7. februar, da de pådrog sig skader på deres underkroppe.

De modtog akut behandling på en lokal klinik, før de blev transporteret til New Providence-øen for yderligere lægehjælp, ifølge Royal Bahamas Police. De er siden vendt hjem, hvor den ene skal gennemgå en tredje operation for at reparere et bensår.

