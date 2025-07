Seneste dykkerdød på Malta får folk til at ringe til førstehjælpsstation

En dykkerinstruktør, der var velkendt i det maltesiske dykkermiljø, er død efter en hændelse ved Ċirkewwa-kysten omkring klokken 9 søndag morgen den 30. juni.

Efter at være kommet i vanskeligheder blev Dione Galdes, 59, bragt i land, hvor der blev ringet efter nødhjælp, ifølge politiet. Uofficielle kilder har rapporteret, at den uforklarlige hændelse fandt sted under en indsejling til land på ikke mere end 2 meters dybde.

Galdes blev behandlet på stedet, inden han blev kørt med ambulance til Mater Dei Hospital i, hvad der blev beskrevet som alvorlig, og hans død blev annonceret der den følgende morgen.

Galdes, der beskrives som "bredt respekteret i dykkermiljøet", kom fra landsbyen Iklin og var et mangeårigt medlem af Maltas BSAC-afdeling, Calypso Sub-Aqua Club.

"Dione var ikke kun en dygtig dykkerinstruktør, men også en betroet mentor, en generøs rådgiver og en sand ledsager for alle, der havde privilegiet at kende ham," udtalte klubbens formand, Dr. Andrew P. Zammit.

"Hans rolige og imødekommende natur gjorde ham nem at arbejde sammen med, og hans passion for dykning blev kun matchet af hans dedikation til at dele den med andre."

Politiets efterforskning er i gang, og Galdes' død er genstand for en magistratsundersøgelse.

Ċirkewwa-andragende

Ċirkewwa er et populært sted på Maltas nordlige spids med attraktioner som f.eks. Rozi slæbevrag.

En hollandsk dykker omkom, og 17 andre blev reddet der i marts 2024, da stærk vind skabte farlige udgangsforhold, hvilket resulterede i en af ​​Maltas største dykkerredningsaktioner. Og sidste oktober omkom en 66-årig britisk dykker. efter at have følt sig utilpas under et dyk ved Ċirkewwa.

Kort efter Galdes' død, Maltas hjemmeside for dykkerfællesskabet Dykkerinfo gentog sine tidligere opfordringer til at omdanne to lokaler ejet af Transport Malta i Ċirkewwa til et førstehjælpscenter.

I mangel af en sådan facilitet havde Galdes været nødt til at modtage akut behandling på et fortov i 40°C varme i næsten en halv time, hævdede man, i fuldt synsfelt af andre dykkere og forbipasserende – ligesom det var sket med den britiske dykker året før.

I maj indsendte Diving Info en andragende til regeringen, der opfordrede til et førstehjælpsanlæg, med krav om, at den planlagte "Cirkewwa Marine Park" skulle gå fra at være "blot et marketingstunt til at blive en virkelig værdsat og velforvaltet havpark".

"Trods fire år og over 600,000 euro brugt siden den officielle annoncering, eksisterer havparken ikke engang formelt," siger Diving Info.

Åndedrætsbesvær

Samme søndag døde den 51-årige Greg Durocher, der var på besøg fra Colorado, efter et introduktionsdyk foretaget med andre familiemedlemmer på Hawaii.

Durocher havde tilbragt næsten 40 minutter i vandet ud for Waiolena Beach Park, et sted kendt for sine lavaformationer og havliv. Han kom til overfladen og klagede over at have vejrtrækningsbesvær og blev snart uresponsiv, ifølge Hawaii Police Department.

Waiolena Beach Park (Dronepicr)

På land udførte dykkerlederen og familiens medlemmer hjerte-lunge-redning, før ambulanceredderne ankom, og Durocher blev bragt til hospitalet, men han døde kort efter indlæggelsen. En undersøgelse er i gang.

En anden kystdykker, 26 år gammel, døde også på Hawaii den 30. juni, men på et natdyk. Han formodes at have fridykket.

Den unavngivne mand forsvandt ved Kaakaaniu Beach på øen Kauai omkring klokken 9.20. Hans ledsagere fortalte politiet, at han var blevet revet med af strømmen, og en eftersøgning blev iværksat, indtil manden blev fundet livløs i vandet kort før midnat.

Kystvagten bragte ham i land, men han blev erklæret død på stedet.

