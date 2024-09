Linje-hentning ender i dykkerdød + sænket båd

Det startede med en velgørende handling, da en solo-dykker efter sigende gik på en mission for at fjerne en virvaretruende line fra et skibsvrag - og endte med hans død og sænkning af en redningsbåd under udfordrende vandforhold.

Liget af den 72-årige Patrick Kelly fra Winthrop Harbor, Illinois blev gendannet fra det 36 m dybe vrag af dampskibet Wisconsin i Lake Michigan om morgenen den 11. september.

Dykkeren var blevet meldt savnet af sin kone den foregående morgen, efter at han ikke havde vendt tilbage til deres båd kl. 11.30 som forventet. Vraget med jernskrog, bygget i 1881 og sænket i 1929, ligger 10 km ud for søens sydvestlige kyst, nær grænsen mellem Illinois og Wisconsin ved Pleasant Prairie.

En eftersøgnings- og redningsaktion blev iværksat i nærheden af ​​vraget, som involverede US Coast Guard, Kenosha County Sheriff's Office og Pleasant Prairie politi og brandvæsen besætninger og ved hjælp af ekkolodsudstyr og flere ROV'er.

'Vagter af vraget'

Omkring kl. 5 den eftermiddag betød ugunstige vejrforhold på søen, at det, der nu blev betragtet som en eftersøgnings- og redningsoperation, måtte indstilles til den følgende dag.

I god tid før da, omkring klokken 2.30, var Kenosha County Fire & Rescue Associations dykker-redningsbåd dog begyndt at tage på vand og var tvunget til at sende sit eget nødsignal ud.

Andre både reagerede, og de otte besætninger blev reddet sammen med det meste af deres udstyr, før fartøjet sank i en dybde på 20 m, omkring 3 km fra Wisconsin vragplads. Foreningen sagde, at den ville arbejde sammen med statens Department of Natural Resources for at hente sin båd.

Pårørende til Kelly fortalte pressen, at han havde været en erfaren dykker, der havde dykket Wisconsin mange gange før, og betragtede sig selv som en "passer af vraget". Han havde sagt, at han havde planlagt at hente linen af ​​frygt for, at den kunne have truet andre dykkere.

