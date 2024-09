Malta dykker-dødsundersøgelse holder lægen uagtsom

En hyperbar medicinspecialist ser ud til at blive anklaget for kriminalitet på Malta i forbindelse med døden af ​​den britisk-baserede polske dykker Krzysztof Białecki i juli.

Konklusionerne af en magistratsundersøgelse af dødsulykken er blevet rapporteret af Times of Malta, som siger, at konsulenten kan risikere en fængselsdom på op til fire år og en bøde på omkring 10,000 pund, hvis han bliver fundet skyldig i uagtsomt manddrab.

Białecki, 48, var et af to medlemmer af den polske dykkerklub Dykker opdagelsesrejsende der døde den 6. juli. Han var gået for at hjælpe Dominik Dubaj, som var kommet i vanskeligheder, mens de dykkede i den 65 m dybe. Le Polynesien vrag. Dubaj gik ind i en ukontrolleret opstigning, og begge mænd endte med at lave hurtige opstigninger og missede sikkerhedsstop, som rapporteret on Divernet.

Dubaj blev erklæret død ved ankomsten til Mater Dei Hospital nær Valletta, diagnosticeret som havende en cerebral arterie gasemboli og lungebarotraume som følge af opstigningen.

Bialecki, der rapporteres at have været ved bevidsthed og opmærksom, så først ud til at gøre fremskridt under behandling for dekompressionssygdom (DCI) i det hyperbariske kammer, men han gik senere i hjertestop og døde kl. 7.10 samme aften.

Forespørgselsresultater

Den retslige undersøgelse, ledet af dommer Joe Mifsud, konkluderede, at der på selve dykket ikke havde været uagtsomhed fra arrangøren Diveshack Scuba School, et PADI 5* IDC og Tec Rec dykkercenter i Sliema eller de andre fem dykkere i klubgruppen, som blev anset for at have truffet alle passende foranstaltninger i nødsituationen.

Der blev dog konstateret en række kritiske fejl på hospitalet. Den endnu unavngivne dykker- og hyperbarmedicinske konsulent havde forladt lokalerne i en "længere periode" om eftermiddagen, hvilket efterlod Bialecki i pleje af en junior, der siges at være "stadig under træning og dermed dårligt rustet til at håndtere komplikationer og lave nøgle behandlingsbeslutninger”.

Praktikanten var blevet instrueret i at holde telefonisk kontakt med konsulenten og undgå at træffe selvstændige større beslutninger.

Mater Dei Hospital i Malta (Johan Puhlemark)

Klokken 6.20 havde Bialecki fjernet sin iltmaske og klaget over øgede mavesmerter og åndenød. Praktikanten havde telefonisk informeret konsulenten og bedt om at ringe til en anæstesilæge som forberedelse til CPR, men anmodningen blev afvist. Białecki havde fået et hjertestop klokken 6.31, hvorefter CPR-teamet blev alarmeret.

Konsulenten var først kommet tilbage kl. 6.42, men Bialeckis tilstand blev allerede sagt at være kritisk på det tidspunkt, og han døde 38 minutter senere.

Forespørgslen fandt, at konsulenten havde erkendt, at han ikke havde kendskab til den maksimale dybde, som dykkerne havde opereret i, forudsat at den ikke var mere end 50 m, hvilket kunne have ført til fejl i den foreskrevne behandling.

Konsulenten skulle også have fejldiagnosticeret Białeckis tilstand over telefonen, idet han havde mistanke om ilttoksicitet snarere end DCI.

Under den indledende behandling i kammeret havde lavtryksventilerne ikke åbnet ordentligt, hvilket medførte, at Białecki havde problemer med at trække vejret. Efter at problemet var blevet løst, blev der ikke ydet kompensation for den kompromitterede fase af behandlingen, hvilket resulterede i en større nitrogenbelastning i hans blod og forværrede hans tilstand.

Konsulenten havde anbefalet at injicere Bialecki med det beroligende middel Ativan, selvom det kun kom i tabletform, og selvom Bialecki havde fået to 1 mg Ativan-piller kl. 5.10, havde konsulenten troet, at ingen var blevet givet.

Kritiske øjeblikke

Konsulenten var blevet suspenderet i afventning af resultatet af den magistrale undersøgelse, som konkluderede, at hans fravær i kritiske øjeblikke og afhængighed af en praktikant havde bidraget til Białeckis død, mens dykkerens behandling var blevet fejlforvaltet til et punkt af uagtsomhed.

Bialeckis død siges at være den første, der involverer en dykker ved fuld bevidsthed, der er sket på den hyperbariske enhed i næsten 40 år.

Ifølge avisen er konsulenten 43 år gammel, har diplomuddannelser i dykkermedicin fra Sydafrika og Storbritannien og fungerer som ekspertvidne i dykkerhændelser.

STIGNING I EFTERSPØRGSEL: En stigning i dykkerbehandlinger på Mater Dei hyperbariske enhed, såvel som Maltas anden enhed på Gozo General Hospital, er blevet rapporteret af Times of Malta. Mater Dei havde behandlet 57 dykkere indtil videre i år, oplyste det i sidste uge, og allerede oversteg dets årlige gennemsnit på 50. Gozo har i gennemsnit 30 dykkere om året. Dr. Stephen Muscat, tidligere chefkonsulent hos Mater Dei, bemærkede, at "Malta er hurtigt ved at blive et mekka for teknisk dykning", og at dette var en faktor i at gøre dykkere mere udsatte for ulykker.



