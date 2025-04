Flere dykkerbåde affyrer bedevil Thailand

To motorbrande i dykkerbåde har fundet sted på hinanden de seneste dage i det sydlige Thailand, selvom alle involverede passagerer og besætning var i stand til at blive reddet.

I den seneste hændelse måtte 18 turister og thailandske passagerer og otte besætningsmedlemmer tage til en redningsflåde i Andamanhavet i de tidlige timer i går (12. april).

Fartøjet, 35m stål DiveRACE klasse E, havde bragt dykkere til Khao Lak National Park og ankrede for natten klar til at besøge 1980'ernes vrag af tin-minegraveren Boonsung og det omkringliggende koralrev næste dag. Vragstedet ligger omkring 24 km fra Thap Lamu Pier i Phangnga-provinsen, nord for Phuket.

Klokken 3.30 blev der opdaget en stor mængde røg fra fartøjets maskinrum. Ifølge operatøren satte besætningen ildslukkere på generatoren, som de fandt ud af var kilden til branden.

Der var dog for meget røg til, at de kunne få kontrol over situationen, og det blev besluttet at evakuere gæster og mandskab over på redningsflåderne og informere flåden

Bekæmpelse af ilden (Phuket Infocenter)

Den udbrændte dykkerbåd (Phuket Infocenter)

Et nærliggende liveaboard-fartøj, klud fra Smile Dolphin Diving, kom ved siden af ​​og tog gæsterne og besætningen med ombord, angiveligt alle uskadt. De blev overført til Thap Lamu Pier.

"Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe de berørte og vil fortsætte med at sikre ansvarlighed," sagde den DiveRACE operatør i en offentlig erklæring. En officiel undersøgelse skulle efter sigende være i gang.

Lokale helte

Dagen før (11. april) var der udbrudt brand i agterenden af ​​en mindre erhvervsbåd, den Aor Subpiti, da dens motor brød i brand.

Båden var på vej tilbage fra en rev-snorkeltur ud for Koh Kood på den anden side af landet, i den østlige provins Trat i Thailandbugten. Den bar en thailandsk familie på fire – to børn og deres forældre – som havde boet på Koh Kood Cabana Resort.

Den 16-årige rorsmand Manawat Bialy pådrog sig betydelige forbrændinger på arme og ansigt, da motoren eksploderede tæt på, hvor han havde arbejdet, men han skulle stadig videre for at hjælpe med at få familien sikkert i vandet, før han forsøgte at slukke ilden.

Den flammende Aor Subpiti

Han og den 18-årige kaptajn Supawat Rojanamol måtte til sidst opgive deres forsøg på at begrænse ilden. En forbipasserende fiskerbåd og nødhjælp hentede familien, og besætningen blev bragt til hospitalet for at blive behandlet for forbrændinger.

Beredskabstjenesterne var blevet alarmeret omkring klokken 11.40, og embedsmænd kommenterede, at branden så ud til at have været utilsigtet, og at bådens motor opfyldte de nødvendige sikkerhedsstandarder.

Bådoperatøren Angkana Apibansri takkede redningsfolkene for deres hurtige reaktion, og de to besætninger, hyldet lokalt som helte for deres reaktion, skulle forventes at komme sig fuldt ud.

Ko Tao-hændelsen

Fire on the David John (Surat Thani Provincial PR Office)

De to seneste hændelser kommer mindre end en måned efter, at den 26-årige London-rygsækrejsende Alexandra Clarke forsvandt, da charter-dykkerbåden David John brød i brand og sank.

Clarke havde været en af ​​22 turister og besætning på fartøjet, da branden brød ud om morgenen den 16. marts, omkring 10 km fra kysten af ​​Ko Tao på den vestlige side af Thailandbugten.

Hun mentes at have været på toilettet ved agterstavnen efter at have vendt tilbage fra et dyk på South-west Pinnacle-stedet, da branden startede omkring kl.

Ifølge politiet løb bådens brændstoftank over, mens den blev fyldt igen, med dampen antændt af en gnist, da motoren blev startet. Ilden spredte sig hurtigt gennem maskinrummet, da dykkerne og besætningen sprang i havet. De blev reddet af besætningerne på private både, der blev alarmeret ved et nødopkald.

Skibet sank til sidst, og kaptajnen og besætningsmedlemmet, der havde fyldt tanken, er blevet anklaget for uagtsomhed. Hændelsen blev anmeldt dengang on Divernet.

Svømmepause

Og dette er ikke de eneste turistbådhændelser, der involverer motorfejl i Thailand i den seneste måned. En motoreksplosion og brand fandt sted på den Phuket-baserede tomotorede dagbåd Thanamarin 555 den 31. marts, mens passagerer svømmede ud for den private ø Mai Thon.

Båden havde været på vej til Ko Phi Phi med tre mandskab og 33 hovedsageligt russiske turister og deres guide, og i svømmepausen skulle kaptajnen have opdaget en fejl i motoren.

Han havde bestilt en erstatningsbåd til at fortsætte turen, da eksplosionen indtraf. Han blev sammen med en ingeniør og et andet besætningsmedlem såret, mens tre af turisterne og deres guide blev såret af flyvende granatsplinter. En havnepatruljebåd fik til sidst slukket ilden, mens de sårede blev bragt til hospitalet.

Især Phuket er blevet forbundet med turistbådhændelser, ifølge lokal presse, hvilket førte til, at myndighederne dér intensiverede et program med tilfældige inspektioner i 2024.

Ifølge Thailand eksaminator april måned, hvor landet fejrer sin travle nytår (Songkran) vandfestival, ser vej- og bådhændelser jævnligt stige med op til 50 %.

