Musikers dykkerdød: defekt reg eller alkoholrelateret sygdom?

En endelig dom forventes nu i maj efter afslutningen af ​​en udvidet efterforskning af en britisk musikproducers dykkerdød i Australien i 2019.

Retsmedicineren overvejer beviserne, efter at de sidste dage af høringen i sidste uge var centreret om anstødsstenen af ​​manglende servicelogfiler til lejeregulatoren, der blev brugt af dykkeren.

Karl Bareham, 37, døde ved et dyk i Byron Bay nær Brisbane i New South Wales. EN Efterforskning i Storbritannien i marts 2020 var blevet udsat, som anmeldt dengang Divernet, efter at retsmedicineren i Suffolk hørte, at de australske myndigheder stadig undersøgte det dykkerudstyr, Bareham havde brugt, og omstændighederne omkring hændelsen.

Det, der skulle være en fem-dages høring, begyndte ved ligsynsretten i Sydney i december 2024 og er først nu afsluttet efter en forlængelse, med spørgsmålet om, hvorvidt defekt dykkerudstyr eller underliggende helbredstilstande relateret til alkoholisme havde været skyld i Barehams død. Sagen blev anmeldt i Guardian.

En tidligere performer som guitarist, Bareham var blevet producer og lydtekniker for den canadiske singer-songwriter Dallas Green og hans gruppe By og farve. Han havde været baseret i Toronto i 16 år.

De var ankommet til Australien for at optræde på Brisbane Festival senere på måneden, og det rekreative båddyk var blevet booket til den følgende dag, den 24. september.

Bareham var fysisk ude af form og generelt deprimeret, selvom han var i godt humør ved ankomsten, fik vice retsmediciner i NSW, David O'Neil, at vide.

PADI-kvalificeret, havde producenten tidligere udført 21 dyk og havde taget et genopfriskningskursus med PADI 5* dykkercentret Sundive Byron Bay den morgen, inden han tog 2.5 km offshore for at dykke i Nguthungulli Julian Rocks naturreservat.

Det var en rolig og solrig dag. Både Barehams chauffør og dykkerguide Yuko Inagaki sagde, at de havde opdaget alkohol på hans ånde, men retsmedicineren fik at vide, at selvom han måske var blevet hængt eller påvirket af jetlag, så havde han ikke set ud til at være negativt påvirket. Sundive siges at have en alkoholfri politik for dykkere.

Det fatale dyk

Inagaki guidede oprindeligt to kompispar, hvoraf det ene var Bareham og Sundive-instruktøren Andrew Nieuwenhof.

Nieuwenhof sagde, at han ikke havde bemærket alkohol i Barehams ånde og heller ikke anset ham for beruset og rapporterede, at han havde været nidkær i at tjekke sit udstyr, inklusive sin regulator.

Da Nieuwenhof nåede havbunden, kiggede han op for at se Inagaki hjælpe Bareham med tilsyneladende udligningsproblemer. Instruktøren var derfor gået videre til børnehaven med det andet kammerat-par velvidende, at Inagaki var sammen med Bareham, og næste gang han vendte sig for at tjekke, havde han set parret stige op.

Inagaki bekræftede, at Bareham havde indikeret, at han havde svært ved at udligne ved nedstigning og derefter med sin opdriftskontrol, men efter at hun havde ydet assistance, havde han signaleret OK.

De var på vej mod børnehaven, men næste gang Inagaki så Bareham, lå han 4 m væk med forsiden opad på havbunden, delvist skjult af en sten. Hun svømmede hen og så, at hans regulator var ude af hans mund.

Inagaki havde uden held forsøgt at genindsætte regulatoren og flyttede Bareham oprejst for at foretage en nødopstigning. Forsøg på at genoplive ham ved overfladen mislykkedes, og han blev erklæret død på Pass-stranden omkring midt på dagen.

Passet, Byron Bay (Andy Hay)

Regulator service

Et dykkerekspert vidne fortalte efterforskningen, at selvom alle havde brug for at vide, hvem deres kammerat var, havde systemet ikke fejlet, fordi Inagaki effektivt havde overtaget denne rolle fra Nieuwenhof, og der havde ikke været nogen adskillelse fra gruppen.

Retsmedicineren hørte, at Mares anden etape, som Bareham havde hyret fra Sundive, havde revet mundstykket i stykker. Det var ikke klart, om disse var blevet beskadiget før dykket, selvom Inagaki ikke mente det. Dykkeren kunne have bidt igennem dem, hvis han havde fået et anfald.

En politidykker fandt, at krakningsanstrengelsen på regulatoren var usædvanlig høj og sagde, at det var betydeligt sværere at trække vejret fra på dybder over 9 m, hvilket gjorde det usikkert at dykke.

En servicetekniker vurderede krakningsindsatsen som næsten det dobbelte af den nedre anbefalede grænse og afviste Sundives forslag om, at dette senere kunne være forårsaget af salt eller sand fra stranden.

En logindtastning af Sundive-udstyr fra næsten fem måneder før dødsulykken havde bemærket, at anden fase havde været utæt, men var blevet manuelt tunet af Stephanie Rings, en Sundive-medarbejder, som ikke var en kvalificeret tekniker, der kun havde gennemført halvdelen af ​​det Mares-godkendte kursus.

Rings fastholdt, at hun var blevet trænet af Sundives underentreprise og certificerede tekniker Tom Hughes, og at han havde overvåget hendes servicearbejde på det tidspunkt, selvom Hughes, der optrådte for firmaet, nægtede enten at træne hende eller føre tilsyn med hendes arbejde.

Rings sagde, at hun havde udført rutinen på Barehams regulator anslået 20 gange før, uden at der opstod problemer.

Mares regulatorer krævede service for hver 100 dyk eller årligt, med en større service hver 200 dyk eller to år. Sundives regulatorer blev serviceret en gang om året, men virksomheden afviste som "meget usandsynligt" forslaget om, at de kunne blive brugt op til 200 gange i den periode.

Hughes bekræftede, at Sundives vedligeholdelsesregistreringer var upræcise med hensyn til, hvornår og hvor ofte et udstyr var blevet brugt.

Kort efter Barehams død havde Sundives meddirektør David Robinson forsynet politiet med et fotografi af en enkelt side fra regulatorens servicelog. Det viste, at Rings havde indstillet Barehams regulator den 2. maj 2019.

Sundive havde dog ikke været i stand til at vise retten den fulde logbog, og den var ikke fundet på dykkercentret. Rings egen advokat ønskede at vide, hvorfor der ikke var blevet fremlagt bevis for, at regulatoren ikke var blevet serviceret igen siden begyndelsen af ​​maj.

Robinson gav ingen forklaring, da retsmedicineren spurgte, om han havde skjult optegnelserne fra efterforskningen.

Medicinske udtalelser

Eksperte medicinske vidner mente, at selvom vejrtrækningsarbejdet kunne have været forhøjet på lejeregulatoren, ville det have været overskueligt for de fleste dykkere, og at Bareham ville have været i stand til at dukke op, hvis det havde været hans eneste problem.

Dykkerens alkoholindhold i blodet havde vist sig at svare til to drinks, muligvis fra aftenen før.

Tre læger, der aflagde vidnesbyrd, var enige om, at Barehams alkoholisme og relaterede sygdom gjorde ham modtagelig for en medicinsk hændelse, der blev udløst, mens han var neddykket, men deres teorier om den faktiske dødsårsag spændte fra nedsænket lungeødem (IPO) til et anfald af alkoholabstinenssyndrom, der førte til drukning.

Bareham blev rapporteret at have haft leversygdom forårsaget af overdreven drikkeri og kunne også have lidt af kardiomyopati eller hjerte-muskelsygdom, hvilket gjorde ham mere modtagelig for IPO (intern drukning). Dette ville have gjort ham hypoksisk og derefter bevidstløs.

Dykkeren var blevet uarbejdsdygtig så pludseligt, at han blev anset for at være druknet efter en pludselig hjertebegivenhed eller et anfald, hvilket fik ham til at tage ud eller ved et uheld mistede sin regulator i panik.

