Magasinabonnementer
Fjern annoncer for £3/måned
Log ind

Dykkere fra den filippinske flåde dør under pause

Følg os på Google Nyheder
Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev
Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)
Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)

To personer fra den filippinske flåde omkom under et rekreativt dykkertur i Celebeshavet omkring 2 km ud for Barangay Mindupok, Sarangani den 4. august, hvilket fik flådetjenesten til at iværksætte en undersøgelse.

De erfarne dykkere, mænd på 48 og 50 år, var angiveligt ude at dykke, mens de ikke havde vagt, sammen med to andre personer, men var forsvundet i mere end en time, før begge blev fundet bevidstløse på overfladen.

De blev senere erklæret døde ved ankomsten til Sarangani Provincial Hospital i Maitum, ifølge en erklæring fra flåden. Myndighederne har endnu ikke givet nogen detaljer om, hvad der kan være sket.

Sarangani er en provins i den sydligste del af Filippinerne på øen Mindanao, som sjældent besøges af udenlandske dykkere.

Søværnets talsmand, kaptajn John Percie Alcos, bekræftede, at den ene af dykkerne havde været på en pause for mental velvære og rekreation, og den anden på godkendt fravær. 

Han sagde, at deres navne ville blive tilbageholdt, mens efterforskningen skred frem. "Vi yder fuld bistand til de efterladte familier ... Frem for alt anerkender og ærer vi vores faldne sømænds tjeneste og dedikation," sagde han.

Filippinsk flåde sagde, at de udover at undersøge hændelsen var ved at gennemgå dykkerprotokoller for at identificere eventuelle nødvendige forbedringer af både rekreative og operationelle dykkerprocedurer.

To russiske dykkere døde i Filippinerne efter at være blevet revet med af stærke strømme tidligere i år.

Seneste Podcast-episode fra Scuba Diver Mag

LAD OS HOLDE KONTAKTEN!

Få en ugentlig oversigt over alle Divernet-nyheder og -artikler Scuba maske
Vi spam ikke! Læs vores Privatlivspolitik for mere info.
Abonnement
Underretning af
gæst

0 Kommentarer
Mest afstemt
Nyeste Ældste
Inline feedbacks
Se alle kommentarer
Seneste kommentarer
Lori L. Mattozzi: Såret dykkerguides heltemod fører til appel
LPC: Deepblu-appservere går offline
Eddie: Før og efter 2000: Hvordan dykkersikkerheden ændrede sig
Tim: ANMELDELSE: Diving Into The Darkness sætter nye standarder for dykkerdokumentarer
Tim: De bedste dykkerregulatorer i 2025
Seneste nyheder
Dykkere fra den filippinske flåde dør under pause Dykkere fra den filippinske flåde dør under pause
Dykkere finder spansk privatkører fra 1700-tallet blandt fire skibsvrag Dykkere finder spansk privatkører fra 1700-tallet blandt fire skibsvrag
Vragjægere søger én damper, finder en anden Vragjægere søger én damper, finder en anden
Såret dykkerguides heltemod fører til appel Såret dykkerguides heltemod fører til appel
Vragdykker Mazraani død på Atlanterhavsekspedition Vragdykker Mazraani død på Atlanterhavsekspedition 
Det 35. britiske byråd vedtager et forslag om havet Det 35. britiske byråd vedtager et forslag om havet
Følg os
Facebook X-twitter Instagram Youtube Tråde TikTok
Gave abonnementer
Abonner for £3/måned