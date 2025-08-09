Dykkere fra den filippinske flåde dør under pause

To personer fra den filippinske flåde omkom under et rekreativt dykkertur i Celebeshavet omkring 2 km ud for Barangay Mindupok, Sarangani den 4. august, hvilket fik flådetjenesten til at iværksætte en undersøgelse.

De erfarne dykkere, mænd på 48 og 50 år, var angiveligt ude at dykke, mens de ikke havde vagt, sammen med to andre personer, men var forsvundet i mere end en time, før begge blev fundet bevidstløse på overfladen.

De blev senere erklæret døde ved ankomsten til Sarangani Provincial Hospital i Maitum, ifølge en erklæring fra flåden. Myndighederne har endnu ikke givet nogen detaljer om, hvad der kan være sket.

Sarangani er en provins i den sydligste del af Filippinerne på øen Mindanao, som sjældent besøges af udenlandske dykkere.

Søværnets talsmand, kaptajn John Percie Alcos, bekræftede, at den ene af dykkerne havde været på en pause for mental velvære og rekreation, og den anden på godkendt fravær.

Han sagde, at deres navne ville blive tilbageholdt, mens efterforskningen skred frem. "Vi yder fuld bistand til de efterladte familier ... Frem for alt anerkender og ærer vi vores faldne sømænds tjeneste og dedikation," sagde han.

Filippinsk flåde sagde, at de udover at undersøge hændelsen var ved at gennemgå dykkerprotokoller for at identificere eventuelle nødvendige forbedringer af både rekreative og operationelle dykkerprocedurer.

To russiske dykkere døde i Filippinerne efter at være blevet revet med af stærke strømme tidligere i år.