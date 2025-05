Pipeline: Left To Die podcast undersøger dykkerskandale

Den chokerende sag om de fire professionelle dykkere, der blev suget ind i en 75 cm olierørledning ud for den caribiske ø Trinidad i begyndelsen af ​​2022, og de fortsatte konsekvenser af denne begivenhed, er emnet for en podcast, der blev udgivet i denne uge med titlen Rørledning: Efterladt til at dø.

Nu er afsnit 1 tilgængeligt, som beskriver begivenhederne og introducerer mændenes slægtninge, og afsnit 2, der er baseret på et grafisk første interview med Christopher Boodram, dykkeren der overlevede tragedien, og en GoPro-lydoptagelse af hans indespærrede kolleger.

Episode 3 af det, der beskrives som en realtidsefterforskning, starter den 29. maj og begynder at dykke ned i den dunkle politik bag den manglende redning af dykkerne, inklusive et interview med Trinidad & Tobagos tidligere justitsminister Anand Ramlogan, der repræsenterer Boodram.

National forargelse

Den fatale hændelse fandt sted den 25. februar 2022, og nyhedshistorien det genererede, såvel som en opfølgning to år senere, vedrørende de pårørendes kamp for retfærdighed, forbliver blandt de mest besøgte sider på Divernet.

Som podcastproducenten DMG Media påpeger, er den internationale dækning af, hvad mange på Trinidad er kommet til at betragte som en national skandale, dog forblevet afdæmpet. DMG sætter hændelsen op mod undervandshistorier som den om den oversvømmede thailandske hule og Titan undervandsfartøj, hvilket udløste meget omtalte og dyre internationale redningsforsøg.

Holdet af undervandssvejsere havde brugt dykkerudstyr til at nå et 5 meter dybt undervandshabitat for at udføre reparationer på rørledningen, da en sikkerhedsprop åbnede for pludseligt og forårsagede en kraftig vakuumeffekt.

Dykkerne blev suget ind i røret, og nogle af dem overlevede muligvis i mere end 30 timer i deres trange, olierede miljø, usikre på selv hvilken vej de vendte.

Dykkere blandt deres slægtninge forsøgte deres egen redning, men ved hjælp af lufttanke lykkedes det Boodram at komme i sikkerhed, efter at have lovet de andre, at han ville få hjælp. Dette, som han ville blive chokeret over at opdage efter at have forladt intensiv afdeling, aldrig var blevet til noget.

Dykkerne om morgenen på dykket, fra venstre: de eneste overlevende Christopher Boodram, Kazim Ali Jr., Yusuf Henry, Rishi Nagassar og Fyzal Kurban

'Redning blokeret'

I podcasten undersøger den undersøgende journalist Isabelle Stanley, hvorfor forsøg på at få mændene ud tilsyneladende aktivt er blevet blokeret af interesserede parter på den olieafhængige caribiske ø.

Dykkerne arbejdede for servicevirksomheden LMCS, der blev drevet af faderen til en af ​​de omkomne, og som var kontraktansat til rørledningsarbejdet af det statsejede olieselskab Paria Fuel Trading – som efterfølgende nægtede at påtage sig ansvaret for deres dødsfald.

I 2024 konkluderede Trinidad & Tobagos undersøgelseskommission, at der var gjort "lille eller intet forsøg på at redde" dykkerne, og at Parias håndtering af hændelsen havde været strafferetligt uagtsom, hvilket tydede på, at virksomheden burde stå over for en anklage om manddrab i virksomheden.

Pipeline Podcasten "afslører sandheden bag denne katastrofale begivenhed – en historie, der knap nok har været dækket i internationale nyheder indtil nu", siger DMG Media. "Redningsforsøg blev aktivt forhindret af det statsejede olieselskab, og bevæbnede betjente blev sendt til stedet for at stoppe potentielle redningsfolk."

DMG tilføjer, at de beviser, de har indsamlet, peger på "virksomheders uagtsomhed, politisk indblanding og en løbende cover-up". Historien "har ført os til lukrative kontrakter, svigtende sikkerhedsstandarder og hemmelige politiske forbindelser – og til et spørgsmål: hvorfor blev disse dykkere efterladt til at dø?"

Rørledning: Efterladt til at dø is tilgængelig her og kan findes på alle podcastplatforme.

