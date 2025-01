Poole's Diver Clinic lukker snart dørene

Dykkere på et af Storbritanniens travleste dykkersteder står over for at miste endnu en nødfacilitet, da Diver Clinic, som har leveret hyperbariske tjenester i Poole-området i Dorset i mere end 30 år, har annonceret, at den lukker permanent i slutningen af ​​januar.

Beslutningen om at lukke dykker- og hyperbarmedicinenheden blev besluttet med NHS på et "gensidigt acceptabelt grundlag", siger Diver Clinic, fordi en "konvergens af flere kommercielle, kontraktmæssige og operationelle faktorer, der ikke kan opfyldes inden for NHS's rammer kontrakt” havde lavet det ikke længere levedygtigt at drive rekompressionsanlæg i Poole.

Dykkerklinik startede i 1992 med at servicere den centrale engelske kanalregion og har leveret nødhjælpstjenester døgnet rundt lige siden.

Klinikken har udtrykt tak til sine "dedikerede, flittige og usædvanligt erfarne mangeårige teammedlemmer" samt til "beredskabstjenesterne, maritime eftersøgnings- og rednings- og medicinske støtteorganisationer, som alle har arbejdet tæt sammen med os for at redde så mange liv gennem de seneste tre årtier”.

Mange individuelle dykkere vil også have haft grund til at være taknemmelige for tilstedeværelsen af ​​anlægget.

Også på Divernet: DYKKERE OPFORDRET TIL AT TILBAGE UDSÆTTELSE FOR OBAN CHAMBER, VIL 25 % FÆRRE ENGELSK POTS BOOST SERVICE FOR DYKKERE?, BAG KULIERENE AF MIDLANDS DYKKERKAMMET, TRIST DAG, DA LONDON DYKKERKAMMET LUKKER