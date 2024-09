Pot-konsulent suspenderet efter dykkers død på Malta

To britisk-baserede polske rebreather-dykkere døde på Malta efter en vragdykningshændelse den 6. juli - og nu er omstændighederne omkring dødsfaldet for en af ​​dem, Krzysztof Białecki, blevet sat i tvivl med suspensionen af ​​en dykker- og hyperbarmedicinsk konsulent på Mater Dei Hospital.

Białecki, 48, var grundlæggeren af ​​London-baserede Dykker opdagelsesrejsende, Storbritanniens største polske udstationerede dykkerklub, og han havde forsøgt at hjælpe en med-medlem, 45-årige Dominik Dubai, som var kommet i vanskeligheder, mens han dykkede i 65 m dyb. polynesisk ud for Maltas østligste punkt.

Begge mænd måtte efterfølgende foretage hurtige opstigninger og missede sikkerhedsstop i en fatal hændelse der blev efterfølgende rapporteret om Divernet.

Nu er det blevet rapporteret, at den unavngivne konsulent havde besluttet at tage hjem fra hospitalets hyperbariske afdeling og kun havde efterladt en junior praktikant til at overvåge Bialeckis bedring.

Påstanden er båret af Maltas tider, som rapporterer, at Maltas sundhedsministerium har bekræftet konsulentens suspension i afventning af resultatet af en retssagsundersøgelse af Białeckis død.

Fuldstændig bevidst og opmærksom

De to ramte dykkere var blevet samlet op fra deres charterbåd af et redningsfartøj fra Armed Forces of Malta, bragt i land og overført med ambulance til Mater Dei nær hovedstaden Valletta. Dubai var død der kort efter ankomsten.

Bialecki havde angiveligt lidt af dekompressionssygdom, men var "fuldstændig ved bevidsthed og opmærksom" ved at komme ind i kammeret til behandling, i det omfang, at han skulle have givet et thumbs-up-tegn til en besøgende dykkercentermedarbejder samme eftermiddag.

Man mente, at han reagerede godt på behandlingen og var på vej til bedring, men klokken 7.10 samme aften blev han pludselig erklæret død.

Bialeckis død siges at være den første, der involverer en dykker ved fuld bevidsthed, der er sket på den hyperbariske enhed siden 1985 - og hændelsen for længe siden fandt sted, mens kammerfaciliteterne stadig var under udvikling.

Maltas professionelle dykkerskoleforening (PDSA) siges at have opfordret turistministeriet til en intern undersøgelse af, hvad der skete på enheden, i et forsøg på at berolige det bredere dykkersamfund.

Ifølge Times of Malta, har dykker- og hyperbarkonsulenten diplomuddannelser i dykkermedicin fra Sydafrika og Storbritannien og fungerer som ekspertvidne i dykkerhændelser.



Også på Divernet: 2 POLAKER DØR EFTER MALTA-FRAGT-DYK, BRITISH DIVE-PRO KOM TIL REDNING I MALTA, DYKKER DØR, 17 REDDEDE PÅ MALTA-DYKKERSTED PÅ BÆST