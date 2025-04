Hurtigtænkende dykkerpro redder pilot fra flammer

En australsk scuba instruktør er blevet hyldet som en helt efter at have reddet piloten på et gyrofly, der styrtede ned på Fraser Island, alias K'Gari, i Queensland.

Gyrofly er små fly, der bruger en udrevet rotor til løft og en bagpropel til fremadgående træk. Hændelsen fandt sted under rolige forhold omkring midt på dagen i går (18. april).

Mark Davies, ejer-instruktør at Karma dyk, så gyroflyet flyve lavt over hovedet og ramte stranden kun omkring 50 m fra sin position ved Moon Point på øens vestkyst.

Han havde arbejdet som dæksmand med en gruppe på mere end 40 hvalsafari-turister på et Whalesong Cruises-fartøj. Besætningen og gæsterne havde været i gang med at stige ombord på båden for at sejle, da gyroflyet steg ned, og manglede dem kun snævert.

Hurtigt reagerende Mark Davies

Davies sagde, at gyroflyet havde lydt, som om det var lavt på brændstof. Den havde hoppet en gang på sandet, før den faldt til ro og brød i flammer. Han havde spurtet over for at passe piloten, som var faldet ned fra flyet ved sammenstødet.

Dykkeren var i stand til at trække den tilskadekomne, der rapporteres at være en mand i slutningen af ​​50'erne, væk fra vraget på trods af, at flammerne og røgen bølgede over dem.

På det tidspunkt så piloten ud til at være bevidstløs, men Davies havde tjekket, at han trak vejret, og han kom senere rundt og talte, da nødtjenesterne ankom. Davies regnede med, at hans landing på blødt sand kunne have reddet hans liv.

Scenen på stranden (LifeFlight)

Mens Davies passede piloten, brugte bådbesætningen en ildslukker til at slukke ilden. EN LifeFlight flyvemedicinsk besætning og Queensland Ambulance Service paramedicinere behandlede piloten for rygmarvs-, bryst- og lemmerskader. Han blev bragt til hospitalet i Brisbane i en stabil tilstand.

Davies har dykket i forskellige dele af verden siden 2011 og er en PADI IDC Staff Instruktør og, som afspejler en nyere passion, et fridyk Instruktør.

"Stort shout-out til vores dæksmand, Mark fra Karma Dives, som ikke tøvede med at gå og hjælpe," skrev et indlæg. Hvalsang krydstogter ejer Rebecca Greenshields. "Han er en helt, da resultatet umiddelbart kunne have været meget værre, hvis han ikke var der for at hjælpe!"

