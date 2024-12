Rekord fin for firma, der forlod teenager solo ved første dyk

En 18-årigs død på sit første dyk har ført til den største arbejdspladsbøde i historien i den amerikanske delstat Minnesota - på mere end US $730,000 (£576,000).

Joe Anderson døde den 21. maj, mens han dykkede for at rense ukrudt fra Lac Lavon, en lystfiskersø i Apple Valley, for Your Lake Aquatic Plant Management, et firma fra Columbia Heights. Den fatale hændelse blev rapporteret on Divernet i juni.

En studerende ved Bethel University med planer om at studere business i Arizona senere på året arbejdede Anderson i sin sommerferie sammen med fem andre Your Lake-ansatte.

Lac Lavon (Dave Schaffhausen / Google)

Han var blevet sendt for at rydde ukrudt og andet affald på 3-5 meters dybde, men da de andre dykkere dukkede op, indså de, at hans udstødningsbobler ikke kunne ses og gik for at finde ud af, hvad der var sket, ifølge en undersøgelsesrapport fra Minnesota Occupational Safety & Sundhedsadministration (OSHA).

Anderson blev fundet med sit regulatormundstykke ude, liggende uden at reagere på søbunden. Han blev opdraget med, hvad der så ud til at være alvorlig hypotermi og genoplivet, men døde på hospitalet tre dage senere.

Det viste sig, at Anderson aldrig havde dykket med dykkerudstyr før. Ifølge OSHA havde han kun modtaget 10-15 minutters træning fra en anden medarbejder, som ikke var blevet scuba-certificeret.

OSHA's undersøgelse konkluderede, at Your Lake-medarbejdere manglede den passende erfaring eller uddannelse til at udføre deres arbejde sikkert og ikke var blevet trænet i nødberedskabsprocedurer såsom HLR eller anden førstehjælp. Selskabet havde ingen sikkerhedsvejledning, og ingen tilsynsførende for dykkeroperationer havde været til stede, da hændelsen indtraf.

Your Lake er nu blevet citeret af OSHA med fem "forsætlige" overtrædelser af kommercielle dykkersikkerhedsstandarder, en kategori forbeholdt tilfælde, hvor en virksomhed påstås at være klar over, at der hersker farlige forhold, men ikke gør nogen rimelige bestræbelser på at eliminere dem.

Joe Anderson

Tre af overtrædelserne var hver for det maksimale beløb på $161,323, de to andre for $123,200 hver. Virksomheden bestrider citaterne.

Dakota County Sheriff's kontor udfører stadig en kriminel efterforskning sammen med amtsadvokatens kontor.

Ifølge Minnesota Star TribuneAnderson var den anden Minnesota-arbejder på to år, der døde, mens han dykkede for at fjerne ukrudt under vandet. En ansat i en virksomhed kaldet Dive Guys of Wayzata druknede i juni 2022, mens han arbejdede i Lake Minnetonka, og virksomheden fik fem citater, to af dem for forsætlige overtrædelser, selvom den samlede bøde på $180,850 blev reduceret efter appel.

Også på Divernet: CCR SCOOTER DYKKERE BLEV SUGET IND I DÆMNINGSINDLØB, DYKKER SUGET IND I DAM-RØR: OPERATØR SLÅR, GOLFBALLE BLEV FÆSTET TIL DYKKERENS VÆGTBÆLTE, ALLIGATOR GRABBER GOLFBALLDYKKER