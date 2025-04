Liveaboard fra Rødehavet forladt efter at have ramt revet

at 9: 55 am

Røde Hav dyk liveaboard Firebird, der drives af Hurghada-baserede Into The Blue, har måttet evakueres efter at have ramt et rev nord for Sharm el Sheikh, selvom det ikke menes at være sunket endnu. Båden havde været på vej nordpå op ad Aqaba-bugten mod Dahab.

Kollisionen, rapporteret af Egyptens Chamber of Diving & Water Sports (CDWS) at have forårsaget "betydelig skade" på fartøjet, skete omkring kl. 1 den 20. april. Alle syv gæster og syv besætningsmedlemmer blev rapporteret at være i god behold.

CDWS modtog et nødkald omkring klokken 1.30, på hvilket tidspunkt båden allerede var blevet evakueret, ifølge Into The Blue. Kammeret underrettede regionale flåde- og landbaserede beredskabstjenester om at deltage på stedet.

"Takket være den hurtige og professionelle respons fra vores besætning og dykkerguide, blev alle gæster sikkert evakueret inden for 16 minutter, sammen med deres pas og væsentlige ejendele," rapporterede Into The Blue. "Gæster blev straks overført til land og ledsaget af deres guide.

"Efter den vellykkede gæstevakuering blev vores besætningsmedlemmer også sikkert evakueret efter at have sikret yderligere personlige ejendele og udstyr."

Beredskabet dukkede op mellem 2.30 og 3 for at støtte operationen og "sikre en smidig overførsel af alle til et nærliggende hotel for hvile og sikkerhed".

Kapacitet til 16

"Bygget af dykkere til dykkere" i 2003 og eftersyn i 2019, 32m Firebird havde plads til op til 16 gæster fordelt på otte kahytter. Den havde to Zodiacs samt to 25-personers redningsflåder.

Into The Blue, som først blev omdøbt i februar fra Deep Blue Cruises, opererer også Firebird's søster-fartøj Thunderbird og de 50 m katana.

Firebird gæster blev overført til hotelophold i Hurghada for at afvente afgang til deres hjemlande. Ifølge CDWS var fire af gæsterne tyskere, en schweizisk og de to andre dykkere egyptere.

Into The Blue oplyste, at det havde arbejdet sammen med myndighederne for at redde alt, hvad der stadig kunne hentes Firebird. "Vi takker myndighederne og vores dedikerede team for deres exceptionelle håndtering af situationen, og vi er fortsat forpligtet til sikkerheden og trivslen for alle dem, der sejler med os," hedder det.

Hændelsen er den seneste i en række af dykkerbådkatastrofer ved Rødehavet, der har fået de regionale myndigheder til at stramme op på deres håndhævelse af sikkerhedsforanstaltninger for turistbåde – herunder fra Storbritanniens egne. Søulykkes undersøgelsesafdeling. Den har udstedt sin egen sikkerhedsbulletin for britiske turister, der bruger Rødehavsfartøjer.

CDWS siger, at årsagen til Firebird hændelsen er nu under undersøgelse af ministeriet for turisme og andre myndigheder, selvom resultaterne og konklusionerne af de mange sådanne undersøgelser annonceret i Rødehavsområdet sjældent offentliggøres.

Også på Divernet: 'Vær forsigtig med at vælge Rødehavets dykkerbåde' advarer MAIB, Kejser Seven Seas hærget af ild, Turistbåd kæntrer i Suezbugten, Bestræbelser på at tvinge Søhistorie dykker-overlevende rapporteret af BBC, 8 stadig savnet, efter at 'gigantisk bølge' sank Rødehavet live ombord