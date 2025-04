Søgning efter britisk dykker i Filippinerne afbrudt

En to-dages undervandssøgning efter en britisk dykker, der forsvandt i Dauin, Negros Oriental den 22. april, er blevet aflyst af den filippinske kystvagt.

Dens scuba team og og andre frivillige dykkere havde indtil i går (24. april) forsøgt at finde den 44-årige Mark David Morris.

Coast Guard udtalte, at dets kystpatruljer ville fortsætte overfladeoperationer over et stort område i håb om at finde den forsvundne mand - selvom det nationale politi også har rejst en vis tvivl om, hvorvidt Morris overhovedet var gået ud og dykke.

Savnet: Mark David Morris (Negros Oriental Police Provincial Office)

En række undervandssøgninger var blevet udført af de lokale og provinsielle Disaster Risk Reduction & Management Offices (DRRMO), Bureau of Fire Protection og en række frivillige dykkere, inklusive fagfolk fra feriesteder og centre i området.

Sydlige strømme beskrevet som "moderat til stærk" var fortsat, mens de forsøgte at lokalisere Morris, og den 23. april blev operationen allerede omtalt som en eftersøgning og genopretning.

Ikke savnet før morgen

Dauins politi rapporterede, at Morris havde forladt sin lejede lejlighed omkring klokken 3 tirsdag, efter at have kontaktet en lokal ven for at fortælle ham, at han skulle dykke alene.

Denne rapport refererede til "fridykning", selvom det på grund af en række officielle henvisninger til "scuba-dykning" er uklart, om Morris havde til hensigt at dykke, fridykke eller snorkle. Sider på sociale medier viser, at han var en dykker, og kystvagten har henvist til, at hans "dykkerudstyr" er forsvundet i lejligheden.

Dykkere tog afsted i endnu et forsøg på at finde den forsvundne britiske mand

Morris' kone Emily Tan Fern, 42, en indbygger i Singapore, blev rapporteret at have sovet, da han forlod lejligheden, og det var først klokken 8 den følgende dag, at hun indså, at han var væk og ringede til politiet, hvilket fik til at starte eftersøgningerne.

Morris havde fortalt sin ven, at han skulle til en strand foran Lalao Beach Resort i Dauin, men politiet har sagt, at fordi ingen havde set ham komme ind i havet, var de også nødt til at undersøge muligheden for, at han ikke havde dykket i første omgang.

