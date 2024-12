Dømt: Mand bag narkotikaplan, der efterlod CCR-dykker død

James Blake 'Jimmy' Blee, manden bag kokainsmugling-komplottet, der så en brasiliansk rebreather-dykker dø og en anden gå på flugt i Australien i 2022, er blevet fængslet i maksimalt 11 år og tre måneder.

Dommen blev afsagt den 26. november, efter at Blee havde erkendt sig skyldig i ulovlig import af kokain og smugling af de to brasilianske dykkere ind i landet. Blee, 64, en tidligere superyacht-rejsearrangør fra Queensland, optrådte for dommer Troy Anderson ved District Court of New South Wales, Australiens største retssag.

Narkotika blev importeret i skroget på et bulkskib, der lagt til i havnen i Newcastle i maj 2022, som rapporteret dengang Divernet.

Blee, fra Cairns, havde sørget for, at brasilianske dykkere Bruno Borges-Martins, 31, og Jhoni Fernandes Da Silva, 32, blev smuglet ind i Darwin i Australiens Northern Territory med båd fra Indonesien, før de blev kørt sydpå til Newcastle.

Fra venstre: Bruno Borges-Martins, Jhoni Fernandes Da Silva og Jimmy Blee

Blee, der selv var dykker, havde købt dykkerudstyr til en værdi af 12,000 Aus $ (6,140 £) inklusive en lukket kredsløbsrebreather til mændene, før han indså, at de ikke var trænet til at bruge det, fik retten at vide. Blee havde selv trænet dem ved to separate lejligheder i Warners Bay og Swansea, blev det oplyst af national presse, der rapporterede om retssagen.

Den 19. maj havde Blee taget mændene med til Newcastle, så de kunne hente stofferne. En pakke blev fundet, men politiet fandt senere en anden pakke, indeholdende 42 1 kg mursten af ​​kokain, skyllet op i havnen sammen med liget af Borges-Martins.

Da Silva blev set på CCTV-kameraer, men blev aldrig sporet - det menes, at han kunne være sluppet afsted med noget af kokainen. Blee blev fanget senere, mens han forsøgte at flygte til Singapore.

Dommeren bemærkede, at dykkerens død ikke kunne bebrejdes Blee. Han gjorde det også klart, at Blee ikke havde hentet stofferne eller udskilt dem på fartøjet, men havde fået kontrakt om at udvinde dem, hvilket han havde forventet at blive betalt AUS $300,000 (£151,000). Planen var blevet foreslået ham i Indonesien, hvor meget af hans yachtarbejde blev udført.

En politibetjent med en mursten af ​​den genvundne kokain (NSW Police Force)

Ifølge dommeren var Blees "ondsindede" plan mindre motiveret af grådighed end ønsket om at redde en virksomhed, der var blevet hårdt ramt af Covid-pandemien.

Straffen for indførsel af stoffer omfatter en periode uden prøveløsladelse på syv år og tre måneder, men med den allerede afsonede tid vil Blee være berettiget til at søge om prøveløsladelse senest i november 2029. Straffen omfatter maksimalt 12 måneders fængsel for menneskesmugling.

Blees søn, James Lake-Kusviandy Blee, 23, er på kaution og afventer retssag efter at have nægtet sig skyldig i en anklage om at have medvirket til og tilskyndet sin far til at importere stoffer og en anden for at have håndteret mere end $100,000 fra udbyttet fra kriminalitet.

