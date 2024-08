Titan-retssag: Rush så sig selv som dybdedykningens 'maverick-geni'

Den franske dykker Paul-Henri Nargeolet havde lavet flere dyk til Titanic end noget andet menneske, så mange, at han var kendt som "Mr Titanic".

Så da han og fire andre besætningsmedlemmer døde ombord på eksperimentet Titan undervandsskib sidste år, var der en vis overraskelse, at han med sit erfaringsniveau havde påtaget sig at fungere som navigatør på OceanGates turisttur til det dybtliggende vrag.

Nu hævder familien Nargeolet, at OceanGate og dets afdøde grundlægger og administrerende direktør Richard Stockton Rush, som lod kulfiberfartøjet, da det forsvandt den 18. juni 2023, bevidst havde vildledt den tidligere flådechef til at tro, at Titan var mere sikkert end det var.

De siger også, at i modsætning til tidligere rapporter, at beboerne intet ville have vidst hvornår Titan imploderede, ville de faktisk have fået forudgående advarsel om forestående fare og lidt "psykiske kvaler" i deres sidste øjeblikke.

Familien har nu indledt en retssag mod uretmæssigt dødsfald på USD 50 millioner mod Rush, OceanGate og andre enheder, der er involveret i udviklingen Titan, der anmoder om, at omstændighederne ved den fatale hændelse behandles for en jury.

Titan mistede kontakten med sit støtteskib to timer efter at have forladt overfladen, og et meget omtalt dybt hav eftersøgnings- og redningsmission fortsatte i fire dage, før vraget blev fundet mindre end 300 m fra Titanic's stævn, i en dybde af 3.8 km.

I retssagen hævder familien, at Rush tilsyneladende var stolt af at tilsidesætte industristandarder og aktivt dyrkede et billede af sig selv "som et 'maverick geni' af dybhavsdykkerverdenen".

Tidligere havde han kritiseret amerikansk lovgivning om sikkerhed for passagerskibe, fordi den "unødigt prioriterede passagersikkerhed frem for kommerciel innovation".

Titan nedsænkelig - kuppel af titanium, skrog kulfiber (OceanGate)

Hans tilgang var angiveligt kendetegnet ved brug af en billig Logitech video-spil controller til pilot Titan. De "hippe, moderne, trådløse elektroniksystemer", der blev brugt, i modsætning til dem fra nogen tidligere undervandsfartøjer, var afhængige af, at strømkilden forblev uafbrudt, siger familien.

Retssagen blev anlagt den 13. august ved Superior Court i Washington for King County. OceanGate var baseret i staten, før de suspenderede alle sine operationer efter katastrofen.

'Vedholdende skødesløshed'

"Den katastrofale implosion, der krævede Nargeolets liv, skyldtes direkte den vedvarende skødesløshed, hensynsløshed og uagtsomhed fra OceanGate, Rush og andre tiltalte i deres design, konstruktion og drift af Titan,« oplyser sagsøgerne.

"Nargeolet kan være død, da han gjorde det, han elskede at gøre, men hans død - og den andens død Titan besætningsmedlemmer – var uretmæssigt.” De Titanic ekspert havde lavet 37 nedstigninger til Titanic siden 1987, hovedsagelig arbejde for bjærgning RMS Titanic Inc at hente artefakter til sine udstillinger.

Han døde sammen med Rush og betalende passagerer, den britiske milliardær Hamish Harding, den pakistansk-britiske forretningsmand Shahzada Dawood og hans søn Sulaiman. OceanGate havde krævet, at de skulle underskrive ansvarsfraskrivelser, der anerkendte risiciene ved ekspeditionen, før den begyndte.

"Vi har i retssagen påstået, at havde Stockton Rush været gennemsigtig omkring alle de problemer, der var blevet oplevet med Titan, såvel som de tidligere lignende modeller, ville en så erfaren og vidende som PH Nargeolet ikke have deltaget,” siger Matt Shaffer, en advokat, der repræsenterer familien.

Coast Guards marine sikkerhedsingeniører undersøger den hentede bageste titanium-endekappe fra Titan (US National Transportation Safety Board)

En anden i det juridiske team, Tony Buzbee, udtalte: "Jeg synes, det er sigende, at selvom University of Washington og Boeing havde nøgleroller i udformningen af ​​tidligere, men lignende versioner af Titan, begge har for nylig fraskrevet sig enhver involvering overhovedet i den nedsænkelige model, der imploderede."

Sikkerhedsoptegnelse

Dybhavsundervandsfartøjer har generelt haft gode sikkerhedsresultater, men er normalt lavet af solidt titanium i stedet for titanium fastgjort til en letvægts kulfiberkrop, som brugt til Titan.

Nogle eksperter og potentielle passagerer havde offentligt kritiserede undervandsfartøjets design længe før turen, som rapporteret i tidligere historier om Divernet, men deres indsigelser var blevet afvist af Rush, da han forsøgte at overtale dybhavsturister til at betale op til 250,000 USD for at besøge Titanic site.

Han siges at have hævdet at have monteret et avanceret akustisk sikkerhedssystem, der ville advare Titans ombordværende skal skroget revne under pres, men en mekanisme designet til at slippe ballast og bringe Titan sikkerhedskopiering i en nødsituation siges at have fejlet.

"Efter eksperternes regning ville de have fortsat med at stige ned, i fuld kendskab til fartøjets irreversible fejl, og opleve rædsel og psykiske lidelser før Titan i sidste ende imploderer,« hævder retssagen.

Selskabets tidligere ingeniørchef Tony Nissen og Hydrospace Group, Janicki Industries og Electroimpact, som siges at have været involveret i design og fremstilling sammen med OceanGate og Rush som sagsøgte. Titan.

