Turistbåd kæntrer i Suezbugten

at 11: 10 am

Endnu en turistbåd er kæntret i Det Røde Hav, mens den er på vej sydpå fra Suez-kanalen mod feriebyen Hurghada ved Rødehavet om eftermiddagen den 6. februar. Der var ingen gæster om bord på det tidspunkt, men skibets seks besætning måtte reddes.

Hændelsen fandt sted i kraftig sø omkring 100 km fra fartøjets destination, mens det var væk fra, hvad der siges at være Mellemøstens største vindmøllepark ved Gabal El Zeit.

To både tilhørende Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO) kom til undsætning, efter at et nødkald var blevet opfanget af myndighederne i Rødehavet. Personalet var i stand til at samle fire af besætningsmedlemmerne hurtigt op og redde de to andre samme aften efter en længere eftersøgnings- og redningsaktion.

Den ramte båd er blevet navngivet forskelligt som Prøv Tone og Triton. Det blev rapporteret at have været under vedligeholdelse nær Alexandria ved Middelhavskysten, selvom det også er muligt, at det var et nyt fartøj på vej til at komme i drift, som angivet i tidlige rapporter om hændelsen.

Det er ikke klart, om det var en dedikeret dykkerbåd, eller om det havde været muligt at genvinde den.

Nyheden kom samme dag som Storbritanniens Søulykkes undersøgelsesafdeling (MAIB) forstærkede tidligere bekymringer, der blev udtrykt over for de egyptiske myndigheder om sikkerheden ombord ved at udsende en sikkerhedsbulletin for alle, der overvejer at tage på en dykker-båd-ferie ved Rødehavet.

Dokumentet advarer dykkere om at være forsigtige, når de vælger et Røde Hav-liveaboard i lyset af en liste over mangler, som MAIB har identificeret i fartøjer involveret i nogle gange fatale hændelser i de seneste år.

