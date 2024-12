Turist dør i hajhændelse ved Rødehavet

at 8: 52 am

En svømmer eller snorkler er død, og en anden blev såret i et møde med en haj nær feriebyen Marsa Alam ved Rødehavet i går (29. december).

Ifølge det egyptiske miljøministerium var ofrene begge turister, og hændelsen fandt sted ud for en anløbsbro "i dybt vand uden for det udpegede svømmeområde", menes at være nær et feriested mellem Marsa Alam og Port Ghalib.

Ministeriet understregede, at svømning for langt ud over pontonen var forbudt, og at konstruktionen nu ville forblive lukket indtil mindst 1. januar, mens situationen blev vurderet. Generel vejledning om ophold tæt på moler i området vil være relateret til strøm.

Der blev ikke givet detaljer om turisterne involveret i hændelsen, selv om AFP Nyhedsbureauet har rapporteret, at ifølge en udenlandsk kontorkilde begge var italienske mænd, dødsfaldet en 48-årig fra Rom og den anden på 69. Ifølge ubekræftede rapporter var de far og søn.

De to blev reddet op af vandet og bragt til et hospital i Port Ghalib.

Sådanne hændelser er relativt usædvanlige i Det Røde Hav, og gårsdagens er den første rapporterede siden en 24-årigs død Russisk snorkler i Hurghada i juni 2023. Det møde var angiveligt med en tigerhaj, men der er ingen oplysninger om arten involveret i den nylige hændelse.

I 2022 døde en østrigsk og en rumænsk turist i det, der også var konkluderet at være tigerhajmøder der fandt sted 200 m fra hinanden fra en Hurghada-strand.

Miljøministeriet sagde, at en nødkomité var ved at blive nedsat til at undersøge Marsa Alam-hændelsen i samarbejde med Rødehavsguvernementet.

Også på Divernet: Tigerhajdød i Hurghada, Dødsfald skyldtes kvindelig tigerhaj