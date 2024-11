To velkendte dive liveboards flammer

To liveaboards, der er velkendte for dykkere, den ene opererer i det egyptiske Røde Hav og den anden på Maldiverne, har været udsat for, hvad der rapporteres at være katastrofale brande.

Tredækket nouran, Drives af Udforskere af Rødehavet, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

Liveaboardet med mahogniskrog på 36 m, bygget i 2006, kørte både det nordlige og det sydlige Røde Hav-ruteplan ud af Hurghada, med de regelmæssige ugelange sydlige ture med brødrene, Daedalus og Elphinstone. Det rummede op til 24 gæster, med faciliteter til tekniske dykkere.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv nouran.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV nouran is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv nouran for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

På Maldiverne var de 37 m stålskrog i mellemtiden Blå Voyager, Drives af Master Liveaboards, brød i brand i de tidlige timer i dag (7. november), mens de var på en vedligeholdelsespause i havn ved Hulhumalé nær hovedstaden Malé - så ingen gæstedykkere var involveret, og der var ingen andre tilskadekomne.

Den prisbelønnede Blå Voyager blev bygget i 2001 og kunne bære 26 gæster i sine tre suiter og 10 hytter. Det var det eneste fartøj i Master-flåden, der opererede på Maldiverne.

"Efter at have forsøgt at kontrollere ilden, evakuerede hele besætningen båden sikkert," sagde Master Liveaboards. ”Vi er allerede i gang med at evaluere de problemer, branden har skabt på kommende ture. Gæster, der sandsynligvis vil blive berørt, vil blive kontaktet til sin tid.

"Vi er lettede over, at denne hændelse ikke var mere alvorlig, og at alle, der var om bord, er i sikkerhed."

This article has been updated to include Red Sea Explorers' statement.

