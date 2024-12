Det Forenede Kongerige udtrykker "alvorlig bekymring" over Rødehavets dykkerbådssikkerhed

Den seneste bølge af dykkerbådkatastrofer ved Rødehavet er ikke undgået den britiske regerings efterforskeres opmærksomhed.

Søulykkes undersøgelsesafdeling (MAIB) har netop offentliggjort sine bekymringer, hvor chefinspektøren for søulykker, kaptajn Andrew Moll, skriver til Egyptiske Myndighed for Søfartssikkerhed (EAMS) for at redegøre for sine bekymringer og anmode om fuld deltagelse i dets undersøgelser.

"Ud fra de beviser, MAIB har opnået indtil videre, er der grund til alvorlig bekymring over sikkerheden for nogle af de egyptiske dykkerbåde, der opererer i Det Røde Hav," siger afdelingen.

Moll, der kom til MAIB fra Royal Navy i 2005 og har ledet enheden som chefinspektør siden 2018, er tiltalt for at undersøge årsager til maritime ulykker, udgive rapporter med sikkerhedsanbefalinger og sigte på at øge bevidstheden om, hvordan søulykker opstår.

Fra en række nylige hændelser med egyptiske dykkerbåde, der opererer i Det Røde Hav, koncentrerer MAIB sig om tre, der fandt sted i løbet af de sidste 20 måneder og involverede britiske statsborgere.

Disse vedrørte Carlton dronning, som kæntrede den 24. april 2023, hvilket resulterede i, at liveaboardet blev forladt, men alle passagerer og besætning blev reddet; Orkan, der brød i brand den 11. juni 2023 med tre britiske statsborgeres død; og senest, Søhistorie, der kæntrede den 25. november i år.

MAIB oplyser, at sidstnævnte forlis resulterede i så mange som 18 dræbte eller forsvundet personer, herunder to britiske statsborgere. Divernet havde tidligere forstået, at den seneste tabsliste var på 11, med fire lig fundet og syv personer, der ikke var redegjort for, og har søgt en afklaring fra MAIB.

Sea Story (Red Sea Governorate)

I overensstemmelse med protokollerne i Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) Casualty Investigation Code, har MAIB formelt registreret Storbritannien som en "væsentligt interesseret stat" i de egyptiske sikkerhedsundersøgelser af disse hændelser.

Andre sådanne hændelser i det egyptiske Røde Hav fra anden halvdel af 2024, der også blev rapporteret om Divernet involveret nouran, som brød i brand den 6. november; Seaduction, som sank den 24. oktober; og Exocet, som ramte et rev den 25 juni.

MAIB siger, at det i øjeblikket er ved at forberede en sikkerhedsbulletin til offentliggørelse, der beskriver de områder, der giver anledning til bekymring, som personer, der har til hensigt at tage en liveaboard-dykning ferie i Rødehavsregionen bør tage højde for, inden du reserverer.

