Frivillige befrier bundet hval i Skye

at

at 8: 19 am

En pukkelhval viklet ind i reb på en Skye fiskefarm er blevet befriet af frivillige fra British Divers Marine Life Rescue.

BDMLR hørte første gang om dyrets situation kl. 7 den 30. januar, og midt på eftermiddagen ankom de første medlemmer af dets store hvalløsningsteam allerede til den vestlige skotske ø fra omkring Storbritannien, og flere sluttede sig til dem natten over.

Lokale BDMLR-medicinere havde overvåget 9 m hvalen og arbejdet på at sikre, at medlemmer af offentligheden ikke nærmede sig den, mens Organic Sea Harvest laksefarm indstillede sine operationer og omplacerede personale til at hjælpe med redningsindsatsen.

Undervandsoptagelser taget i løbet af eftermiddagen havde afsløret, at det, som holdmedlemmerne oprindeligt havde anset for at være en enkelt rebløkke, faktisk var en dobbelt omvikling, med en længde omkring hvalens hoved og en anden, der fangede dens venstre brystfinne.

Dette så sandsynligvis ud til at gøre en vanskelig opgave endnu mere udfordrende, fordi rebene skulle skæres i rækkefølge for at forhindre, at hvalen svømmede væk med linen stadig fastgjort.

De frivillige nåede stedet i en lille båd ved første lys den næste dag og fastslog, at hvalens størrelse, styrke og sandsynlige stressniveau ville gøre en uforsigtig tilgang farlig.

OSH laksefarm ud for Skye (OSH)

Det lykkedes dog at skære rebets sektioner over som planlagt, hvilket frigjorde finnen og derefter hovedet, selvom det tog indtil kl. 10.30 at fuldføre arbejdet.

Til at begynde med virkede hvalen for udmattet til at reagere på dens nyfundne frihed. Derefter gik den nordpå, "svømmede stærkt, dykkede og vendte tilbage til overfladen".

"Under redningen blev det klart, at hvalen tidligere havde været viklet ind og bar gamle reb af en type, som ikke blev brugt af Organic Sea Harvest," sagde dambruget. "Det var dette eksisterende sammenfiltrede reb, der fangede gårdens fortøjninger, mens det svømmede forbi.

"Heldigvis var BDMLR-holdet ikke kun i stand til at befri hvalen fra laksefarmen, men de var også i stand til at befri den for de andre reb, den havde båret.

"Havpattedyr, inklusive delfiner og hvaler, er et almindeligt syn i nærheden af ​​laksefarme, men det er yderst sjældent, at de kommer i kontakt med vores steder."

BDMLR også hyldede kystvagten, den Scottish Marine Animal Stranding Scheme og droneoperatør Anthony Rigell for deres støtte under, hvad det beskrev som en "svær redning".

Også på Divernet: PULLEHVAL TILBAGE TIL HAVET EFTER SKOTLAND STRANDING, JULI BRENGER SJÆLDNE OG USÆDvanlige HVALSIGTIGHEDER, BDMLR KLAR SOM DELFIN STRANDER I CORNWALL, MASSE DELFIN STRAND PÅ ANGLESEY