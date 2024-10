Vil 25 % færre engelske potter øge servicen for dykkere?

En nylig hændelse med behandling af dekompressionssygdomme på Malta og rapporterede om Divernet har henledt dykkeres opmærksomhed på muligheden for, at selv at nå et hyperbarisk kammer ikke nødvendigvis trækker en grænse under en nødsituation.

I England søger National Health Service i øjeblikket at øge sine hyperbariske tjenester, kontraintuitivt ved at reducere antallet af centre, der er bestilt til at tilbyde behandling til bøjede dykkere.

Det foreslår at reducere det samlede antal fra otte til seks, som en del af ændringer i dets Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) servicespecifikation og udbyderens idriftsættelsesordninger. Dets netværk koster i øjeblikket £8.2 millioner om året at vedligeholde.

NHS England siger, at med undtagelse af London- og Midlands-kamrene er de eksisterende hyperbariske centre alle placeret tæt på kysten, og at retningslinjer for god praksis angiver, at det optimale tidspunkt til behandling fra symptomernes opståen er inden for seks timer, hvilket er særlig vigtig for patienter med gasemboli.

Forslaget siges stadig at give patienterne mulighed for at nå det nærmeste center på højst fire timer ad landevejen.

At holde i praksis

Nogle udbydere behandler i øjeblikket et relativt lavt antal patienter, siger NHS, hvilket betyder, at det kan være udfordrende for hver medarbejder at gennemføre det minimumsantal af ægte (i modsætning til simulerede) behandlinger, der er nødvendige for at opretholde deres kliniske kompetence. Heller ikke alle de nuværende udbydere er udstyret til at behandle kritisk syge patienter, hedder det.

NHS England har lanceret en høring for at søge patienternes og den bredere offentlighed om de foreslåede ændringer, som den siger vil have den effekt at forbedre rettidigheden af ​​adgangen til behandling for patienter, reducere variationen i adgangen til pleje for kritisk syge patienter og, gennem nye opfølgningsprocedurer sikre, at langsigtede resultater for patienter overvåges og gennemgås.

Som dyknings styrende organ British Sub-Aqua Club siger, at det er blevet inviteret til at repræsentere dykkernes synspunkter og interesser og vil formelt svare på høringen. "Vi taler med andre parter, der er involveret i denne konsultation for at opnå de bedste resultater, vi kan på vegne af vores medlemmer," siger BSAC CEO Mary Tetley.

Alle individuelle dykkere eller grupper, der ønsker at indsende deres egen feedback, kan gøre det, selvom indsendelsen skal være afsluttet inden den 13. oktober. NHS England anbefaler at læse offentligheden konsultationsvejledning, Equalities Health Impact Assessment og den reviderede servicespecifikation før afslutter sin høringsundersøgelse.

Også på Divernet: Dykkere opfordres til at bakke udsættelse for Oban-kammeret, Ekstra måned for dykkernes syn på potteskæringer, Paul Rose: Dykker stadig takket være en Hyperlite 1, Forsikringsselskabet trækker dækningen for Guernsey-dykkere tilbage