Kvinde dør af hajbid ud for Vestsahara

En tysk kvinde, der svømmede fra en katamaran under britisk flag, er død, efter at et hajbid skar hendes ene ben over. Hændelsen fandt sted i internationalt farvand ud for den nordvestafrikanske kyst i går eftermiddags (17. september).

Kvinden, der menes at have været i 30'erne, menes at have været bemanding på Dalliance Chichester. Ifølge spansk presserapporter var lystfartøjet på 17 meter sejlet sydpå fra Gran Canaria tre dage tidligere.

På tidspunktet for hændelsen var det mere end 500 km syd-syd-vest for øen og 180 km fra byen Dakhla i Vestsahara, et omstridt område sydvest for Marokko.

Et nødopkald med anmodning om evakuering af det tilskadekomne besætningsmedlem blev sendt fra fartøjet lige før kl. 4 og blev afhentet af Spansk søfartssikkerheds- og redningsagentur.

Det underrettede til gengæld nærliggende handelsskibe, hvoraf et var i stand til at levere medicinske forsyninger. Den marokkanske kystvagt blev også alarmeret, men afviste at udføre den ønskede overførsel til De Kanariske Øer på grund af mangel på tilgængelige ressourcer.

Derfor blev det spanske luftvåben tilkaldt og indsatte en eftersøgnings- og redningshelikopter med et støttefly for at bringe kvinden tilbage til Gran Canaria.

De nåede båden lige efter kl. 8, men offeret fik hjertestop under luftbroen og blev erklæret død ved ankomsten til Doctor Negrin Hospital lige efter kl. 11.

Fantastisk hvid kanal

Kun seks hajhændelser er blevet registreret omkring selve de Kanariske Øer, siden registreringerne begyndte i det 16. århundrede – fire ud for Gran Canaria, en ud for Tenerife og den anden ukendt. Der var ingen registrerede tilfælde i det område, hvor hændelsen fandt sted.

Ekrem Parmaksiz, en haj foto-journalist og Divernet korrespondent, kender havet tættere på De Kanariske Øer godt og siger, at hajer, der findes der, såsom silke, "aldrig bliver aggressive".

"Dette angreb fandt sted offshore mod syd, meget langt fra De Kanariske Øer. Det er Atlanterhavets østlige kystlinje, der giver kanalpassage for store hvidhajer mod Middelhavet, så det er højst sandsynligt, at dette kan have været en stor hvid.”

Hændelsen er nu genstand for en retslig undersøgelse på Gran Canaria.

Også på Divernet: ROGUE SHARKS? HVAD SKER ER EGENTLIG I DET RØDE HAV?, 'ABNORMAL' HAJADFØRELSE LUKKER RØDE HAVS STEDER, DØDSFALD SOM SKYLDES PÅ KVINLIG TIGERHAJ, HURGHADA-KYST LUKKET EFTER HAJDØDE