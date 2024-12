Hjælp Fathoms Free med at genoplive Stingray

Fathoms Free er en gruppe frivillige dykkere, der beskytter havets dyreliv og miljøet til alles fordel ved at fjerne 'ALDFG' (forladt, tabt eller på anden måde kasseret fiskegrej) og andet havaffald fra de kystnære farvande i Cornwall og Devon, og de er nu søger donationer at hjælpe med at finansiere genoplivningen af ​​den legendariske Cornish dykkerbåd Stingray.

'ALDFG' er også kendt som 'spøgelsesudstyr' eller 'spøgelsesfiskeredskaber', da det fortsætter med at 'fiske', vikle ind, fange og dræbe vilde dyr vilkårligt. Disse fangede dyr vil dø og fungere som lokkemad og tiltrække flere dyreliv i en ond cirkel af død, indtil spøgelsesudstyret er fjernet fra miljøet.

Fathoms Free ønsker at genoplive og genoprette Stingray til sin tidligere herlighed for at øge områdets kapacitet til havbevaring og fortsætte arven fra den højtelskede korniske skipper Mark Milburn. De vil have en båd, der giver dem mulighed for at rydde mere spøgelsesudstyr og marineaffald end nogensinde før.

Gendannelse af Stingray vil også sætte dem i stand til at give andre lokale marineorganisationer en større, hurtigere båd, som sammen med deres frivillige skippere vil øge deres havbevaringsaktiviteter og lette større samfundsengagement.

I betragtning af bådens og trailerens nuværende tilstand har Fathoms Free estimeret, at det vil tage over £10,000 at få det tilbage i vandet og op til den krævede standard. Dette skøn kan hurtigt stige til £15,000 eller endda £20,000, hvis de ikke kan få motoren til at køre pålideligt og skal købe en erstatning eller købe en ny trailer.

Stingray er i øjeblikket i en beklagelig tilstand

Skroget skal repareres, traileren skal ideelt set udskiftes, og 200 HK Mercury Optimax-motoren starter ikke. Båden har ingen elektronik, navigationsudstyr eller sikkerhedsudstyr. Det er et bart skrog med rør. Fathoms Free-teamet planlægger at udføre alt arbejdet selv for at holde projektomkostningerne på et minimum. På trods af disse omkostninger og det involverede arbejde, var der ikke en bedre pasform end Stingray af forskellige årsager (se Stingrays historie nedenfor).

For at hjælpe Fathoms Free med at opnå potentiel matchfinansiering har de sat deres mål til £5,000 i håb om, at de vil få matchfinansiering for at bringe dem til deres anslåede minimumskrav på £10,000.

Stingrays historie

Stingray blev designet fra starten som en hurtig dykkerbåd og købt hos Barnet Marine et par år før århundredeskiftet af Looe Divers, passende navngivet Looe Diver 1. Fathoms Free-tillidsmand, kasserer og højst kvalificerede skipper, Julian, var fast skipper på den mellem 2000 og 2005, herunder for forliset af Scylla i 2004. I det tidsrum, Julian udviklede sin skipperudvikling med båden og fuldførte Advanced Powerboat og Instruktør kurser.

Stingray startede som Looe Divers 1

Omtrent et årti efter Looe Divers købte båden, solgte de den til Starfish Divers, og den blev omdøbt til Starfish. Desværre holdt Starfish Divers op med at handle et par år senere. Båden blev forsømt, og dens tilstand faldt. Vi er ikke sikre på, hvad der skete med det i de følgende par år, før det blev fundet og købt af Mark Milburn i 2015 som et projekt, der skulle restaureres.

På grund af Marks forskellige andre projekter og mangel på fritid til at fuldføre det krævede arbejde, forblev Starfish forsømt, indtil COVID-19 gav Mark fri tid til at begynde at se på hende. Indtil dette tidspunkt var der ingen andre fremskridt i retning af at gøre båden sødygtig, bortset fra en uegnet erstatningsanhænger med aluminiumsramme, der skulle renoveres og en ny brugt motor, som ingen havde set køre.

Stingray under sine korte år med Starfish Divers

Efter en jetwash, fjernelse og salg af den defekte motor og stripning af båden tilbage til dets bare skrog, var det første skridt at få sin re-tubed, hvilket fandt sted i juli 2022. Det var på dette tidspunkt, Starfish tog på sig nyt navn Stingray, opkaldt efter Marks første charterbåd, som havde været grundlaget for hans dykkerchartervirksomhed, Stingray Charters. Desværre døde Mark året efter, og den ufuldstændige båd, Stingray, blev forsømt igen.

Mark Milburn giver Stingray en god jet vask

Mark var ikke kun en dykkerskole, dykkerbutik og dykkercharteroperatør; han var en trofast i Cornwalls havbevaringsindsats i årtier indtil hans bortgang. Mark støttede alle havbevaringsgrupperne i og omkring Cornwall med sin forretning og ledede sit eget spøgelsesudstyr og undervandsoprensninger i Cornwall årtier før nogle grupper overhovedet eksisterede. Du ville ofte høre om Mark, der gav fordelagtige priser til havbevaringsgrupper for at sikre, at de kunne påvirke så meget som muligt på de begrænsede budgetter, de alle opererer på.

Fathoms Free var faktisk Marks sidste dykkercharterkunde før hans bortgang. Teammedlemmer tilbragte en hel søndag med Mark med at rydde et vrag af spøgelsesudstyr og marineaffald i Falmouth-mundingen, et minde de vil værne om for evigt.

Da Fathoms Free hørte, at Stingray sad i en hæk en kilometer fra Marks gamle dykkercenter, vidste de, at der kun var én mulighed for at øge Cornwalls kapacitet til havbevaring og fortsætte Marks arv. Holdet talte med hans familie og valgte at fortsætte det, han havde startet.

En talsmand sagde: "Med din hjælp kan Fathoms Free ære Mark Milburns arv og sikre, at Stingray-navnet fortsætter med at påvirke havbevaringen betydeligt i årevis. Uanset hvor lille, bringer hver donation os tættere på vores mål."