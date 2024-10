Pukkelhval tilbage på havet efter Skotlands stranding

En ni meter lang pukkelhval ser ud til at have fundet vej tilbage til havet efter at have strandet på den skotske kyst i tirsdags.

Omkring klokken 3.30 den 15. oktober British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) blev alarmeret om en levende strandet stor hval ud for Southerness kyst i Dumfries og Galloway.

Stranden i dette område er næsten flad, hvilket betyder, at omkring to kilometer sand og sten efterlades helt tørt ved lavvande. De første billeder viste, at hvalen befandt sig ret langt ude fra kysten, hvilket gjorde det vanskeligt at identificere arten og finde ud af, hvilken tilstand hvalen var i. Medlemmer af offentligheden rapporterede dog, at de kunne høre knaldene fra hvalen, der tæskede dens haleflis, i desperat forsøg på at manøvrere sig fra sandet, da vandet omkring det faldt.

En alarm blev sendt til lokale havpattedyrlæge for at deltage og vurdere situationen. I mellemtiden gik et fastboende par, meget vidende om underlaget i området, sikkert ud til hvalen for at indsamle flere billeder til BDMLR, mens de ventede på lægernes og kystvagtens ankomst.

Deres billeder viste en pukkelhval omkring ni meter lang. Hvalen slugte (som om den filtrerede gennem sine baleenplader) og slyngede halen i luften, hvilket drev den dybere ned i sandet. Parret informerede BDMLR om, at det indkommende tidevand strømmer ind ret hurtigt, når det vender, så redningsorganisationen håbede på, at hvalen kun ville være strandet i nogle timer, før vandet forhåbentlig kunne flyde den igen uden nogen indgriben.

Pukkelhval strandet i Skotland

Hvalen så ud til at være i moderat tilstand, bortset fra de tegn på stress, den viste, men da den begyndte at blive træt, så den ud til at falde til ro, og dens vejrtrækning slappede af. På dette tidspunkt tiltrak hvalen en vis opmærksomhed fra lokalbefolkningen, men folkemængderne blev kontrolleret, da lægerne og kystvagten ankom, hvilket gjorde det muligt for BDMLR at beslutte sig for den bedste fremgangsmåde.

Store bardehvaler er notorisk svære at reagere på på grund af deres store størrelse og vægt, hvilket gør dem umulige at flytte sikkert, så alt, hvad BDMLR kunne gøre, var at sikre, at hvalen var så komfortabel som muligt med førstehjælp. Heldigvis var hvalen strandet kun et par timer før lavvande, så den behøvede ikke vente længe på, at det tilbagevendende tidevand skyllede ind over området for at flyde det igen, når vandet var dybt nok. På det tidspunkt trak holdet sig tilbage til kysten i sikkerhed, da lyset også var ved at forsvinde og blev umuligt at identificere, hvor hvalen var, så BDMLR stod ned og sendte en læge ud ved første lys den 16. oktober for at se, om alles håb var gået i opfyldelse .

Heldigvis var der ingen tegn på hvalen langs kysten eller i omkring en kilometer ud for kysten, men det betyder ikke nødvendigvis, at den ikke dukker op igen. Lægerne vil overvåge kystlinjen i løbet af de kommende dage for at kontrollere, om den er strandet igen.

Levende strandinger af pukkelhvaler i Storbritannien er meget få og langt imellem, hvor BDMLR kun har reageret på en håndfuld. Tidligere strandinger har sædvanligvis involveret, at dyret ikke har strandet helt, men har sat sig på grund på lavt vand, før det er i stand til at frigøre sig igen.

BDMLR vil gerne sende en stor tak til HM Coastguard for deres støtte og selvfølgelig til deres dedikerede marinepattedyrlæge for at reagere på denne hændelse. BDMLR håber, at pukkelryggen kommer sig fuldt ud og blot blev fanget af det enorme tidevand i denne region.

Billedkredit: BDMLR