IANTD og SEI vedtager 'Powered By DAN' førstehjælpsprogrammer

at 11: 44 am

Yderligere to dykkertræningsbureauer har vedtaget DANs læseplan for deres førstehjælpskurser, hvor International Association of Nitrox and Technical Divers (IANTD) og Scuba Educators International (SEI) slutter sig til NAUI i at omfavne Powered By DAN-programmet.

Gennem Powered By DAN inkorporerer dykkertræningsbureauer færdighederne og standarderne for DANs grundlæggende livsstøtte, CPR, iltadministration og andre kurser i deres førstehjælpstræning.

"DAN's mål er at have dygtige førstehjælpsudbydere på hvert dykkersted, og vores læseplan er den mest omfattende i dykkerindustrien, og den dækker flere færdigheder end nogen andre kurser for lægudbydere," sagde JoAnn Perry, direktør for uddannelse hos DAN.

"Med hensyn til dykning og uddannelse i vandet er scuba-træningsbureauerne eksperterne. Med hensyn til førstehjælp til dykkeskader er mange i vores branche afhængige af DAN som fageksperter."

DAN leverer e-læring og tavler, mens scuba-træningsbureauerne hoster indholdet på deres platforme og certificerer instruktører og instruktørtrænere gennem deres systemer.

"Selvfølgelig kunne SEI have udviklet vores eget førstehjælpsprogram," sagde Jim Gunderson, præsident og CEO for SEI, "men hvorfor genopfinde hjulet, når DAN allerede tilbyder det mest omfattende program i branchen? SEl er stolte af at samarbejde med DAN for vores SEI First Aid – Powered By DAN-program. Dette partnerskab vil gøre det muligt for vores instruktører og dykkerbutikker at tilbyde deres elever og dykkerbutikker et omkostningseffektivt program."

"Vi er overbeviste om, at vores fagfolk og dykkere vil drage fordel af dette samarbejde med DAN," sagde IANTD CEO Luis Augusto Pedro. "IANTDs programmer, fra begynderniveau og opefter, er designet til at udstyre dykkere med de færdigheder og viden, de har brug for for at være sikre, ansvarlige og selvforsynende, og partnerskab med DAN om førstehjælpsuddannelse vil uden tvivl fremme dette mål."

"DAN's forskning, medicinske tjenester og skadesdata giver os afgørende indsigt i hyppigheden og sværhedsgraden af ​​de forskellige hændelser, der opstår under dykning," sagde DAN-præsident og administrerende direktør Bill Ziefle, "og vi har et dedikeret team til at overvåge internationale førstehjælpsstandarder og holde vores læseplan opdateret med den nyeste forskning. Vi er glade for at kunne udnytte hele vores DAN-ekspertise."