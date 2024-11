Den indflydelsesrige huledykker Bill Gavin dør

Dødsfaldet er blevet rapporteret af den amerikanske huledykker Bill Gavin, medstifter af det fremtrædende Woodville Karst Plain Project (WKKP), der blev oprettet i midten af ​​1980'erne for at udforske under det nordlige Floridas karstområde mellem Tallahassee og Den Mexicanske Golf.

"Bill var en innovatør i verdensklasse, der arbejdede flittigt for at hjælpe Bill Main med at perfektionere Hogarthian-gearkonfigurationen, bruge Tekna-scootere med slæbebånd til udforskning, implementere gasblandingsstandarder for WKPP's brug af trimix og udarbejde tidlige dekompressionstabeller for teamet ville bruge i slutningen af ​​1980'erne," sagde WKPP i en erklæring.

Gavin, en ingeniør fra den amerikanske flåde, blev hulecertificeret i 1979 og opdagede sammen med sin ven Main funktionen Big Rooms i Woodville Karst Plain-området i begyndelsen af ​​1980'erne.

De to dykkere, som snart fik selskab af andre såsom Parker Turner, Lamar English og Bill McFaden, ønskede, at deres forsknings- og udforskningsgruppe skulle fokusere på at forbinde oversvømmede hulesystemer i regionen, og Gavin rådførte sig med gaseksperten Dr. Bill Hamilton om at bruge helium til at lette mere ambitiøse dyk.

Dykkerne havde allerede bevæget sig mod at standardisere deres udstyrskonfiguration og teknikker, og Gavin og Main opfandt udtrykket 'Hogarthian' for systemet (baseret på Mains mellemnavn). Tilgangen skulle senere udvikle sig til DIR-filosofien ('Doing It Right').

Gavin Scooter

De to mænd etablerede en forbindelse mellem Sullivan- og Cheryl-drænene i januar 1988, og sammen med Turner og English gennemførte de tværgående dyk mellem disse to dræn den juni, og satte verdensrekord på det tidspunkt.

Gavin var "fortsat med at udforske nedstrøms Innisfree sink og skubbet videre mod Turner sink i begyndelsen af ​​1990'erne," siger WKPP. Han trængte også omkring 1.8 km ind i Wakulla Springs A-tunnel.

I 1991 udviklede Gavin en prototype til "Gavin Scooter", en DPV designet til at forhandle hulepassager. Denne blev længe ved med at blive brugt, med forskellige modifikationer, af WKPP-dykkere.

Samme år havde Gavin kortlagt huler i en smal passage i Indian Springs med Turner, da vandstanden og sigtbarheden pludselig faldt kraftigt, og de fandt deres udgang blokeret. Gavin var i stand til at tvinge sig ud, med lidt gas tilbage, men Turner druknede i hændelsen.

Oplevelsen inspirerede videnskabelig forskning, der konkluderede, at dykkernes udstødte gasbobler havde været i stand til at bringe den løse kalksten ned, der havde blokeret deres udgangsrute.

Kedsomhed i politik

I 1995 overtog den kontroversielle dykker George Irvine ansvaret for WKKP, og ved udgangen af ​​det år var Gavin stoppet med huledykning.

År senere forklarede han, at han var holdt op med at nyde tidsfordriv på grund af "kedsomheden i politik, problemer med webstedsadgang, irritationen over e-mail-navneopkald og kritik osv. Det var ophørt med at være den betydelige tid, indsats og risiko værd. ”

"Bill var en pioner inden for udforskning af grotter i dybt vand. Han var velrespekteret i dykkersamfundet, og han implementerede mange af de tidlige standarder, som WKPP stadig bruger den dag i dag," sagde WKPP. "Tak for dine bidrag til vores dyknings levetid. Vores hjerter går ud til hans familie og venner.”

Også på Divernet: Den tekniske dykkerevolution – del 1, del 2, del 3