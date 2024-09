Irland får sit første kunstige rev

Et rustent skib med en decideret skyggefuld fortid er blevet sænket til bunden af ​​Killala Bay som Irlands første kunstige rev.

MV Shingle blev beslaglagt af Revenue Commissioners i en cigaret-/tobakshandelsbuste på 14 millioner euro for ti år siden, da den var på vej fra Slovenien mod Drogheda med 32 millioner cigaretter og en mængde tobak ombord, og den havde sygnet hen i det første Dublin, og derefter New Ross i County Wexford, hvor han opkrævede anløbsgebyrer, udbedringsarbejder og vedligeholdelse.

Michael Loftus, fra den lokale Grainne Uaile Sub Aqua Club, var den første, der rejste ideen om at skabe et kunstigt rev for at øge turismen og støtte det lokale havliv for mange år siden, og nu gennem forbindelse mellem hans udvalg (Killala Bay Ships 2 Reef) ), Revenue Commissioners, Mayo County Council og Sligo County Council, er det endelig sket.

MV Shingle-hovederne under overfladen

MV Shingle blev sendt på sin sidste rejse i går eftermiddags (onsdag den 18. september) og slog sig ned i 29 m efter cirka halvanden time foran en sand flåde af både med sightseere, som gav en enorm jubel, da den endelig forsvandt under overflade.

Projektet har kostet omkring €2 millioner, men det er håbet, at den nye ankomst vil give et boost til antallet af besøgende til området, samt være gavnligt for den marine flora og fauna i nærheden.

Michael Loftus kommenterede: "Mange andre steder rundt om i verden har kunstige rev, men der er ingen i Irland. Vi har vrag ud for Nordirland, men de ligger for dybt og er kun for erfarne tekniske dykkere. Vores rev er kun 30 m nede, godt inden for rækkevidden af ​​de mindre erfarne såvel som dygtige dykkere."