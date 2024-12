Slut dig til Monty Halls på Maldiverne

TV-vært, forfatter og GO dykkershow trofaste Monty Halls vil slutte sig til Scuba Dive Adventures for en 'Det bedste fra Maldiverne' tur ombord på Emperor Serenity liveaboard i marts 2025 – og du kan tage med ham på rejsen.

Liveaboard-dykkerturen 'Best of the Maldives' er den ultimative oplevelse for dykkere, der ønsker at udforske de mest berømte og fantastiske dykkersteder i Male og Ari Atolls. Du vil komme til at opdage de bedste steder for kanal-, drift- og tindedykning, hvor du får mulighed for at møde en række fascinerende havliv, herunder mantaer, hvalhajer og mange andre arter.

Emperor Serenity kan komfortabelt rumme op til 26 gæster fordelt på 13 hytter. Det nederste dæk har otte dobbeltsenge, mens hoved- og øvre dæk hver kan prale af to suiter med en king-size seng, en enkeltseng og betagende havudsigt. Hver hytte tilbyder individuelt styret AC, private en-suite badeværelser, rigelig lagerplads og praktiske opladningsporte.

Idyllisk maldivisk strand

Monty Halls

Monty Halls er en udsender, foredragsholder, naturforsker, tidligere Royal Marine, havbiolog, rejseskribent og lederskabsspecialist. Hans erfaring dækker over to årtier med at lede teams i nogle af de mest fjerntliggende miljøer på Jorden, præsentere dyreliv og eventyrdokumentarer og arbejde med blue chip-virksomheder både i Storbritannien og i udlandet.

Under Maldiverne-turen vil Monty holde aftenpræsentationer ombord, og du vil få mulighed for at chatte på et personligt plan og lytte på første hånd til Montys dykkerhistorier fra hele kloden.

Turen, der løber fra 16.-23. marts, koster 2,699 kroner per person, baseret på dobbeltværelse med standardkahyt. Opgraderinger er tilgængelige. Pakken inkluderer syv overnatninger med helpension på fartøjet, intern transfer, al dykning, enkelt 12-liters cylinder, blyvægte, te, kaffe og spise. Nitrox er også inkluderet.

NB: Internationale flyvninger, ikke-specificerede aktiviteter og drikkepenge er ikke inkluderet. Enkelttillæg kan være gældende. Vær venligst opmærksom på, at alle aktiviteter, lanceringstider og gæstetalere kan ændres på grund af lokale miljøforhold, og den rækkefølge, de udføres i, kan også ændre sig.