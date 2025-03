Kids Sea Camps Margo Peyton kåret som årets pioner af Beneath the Sea

Margo Peyton, kraftcenteret bag Kids Sea Camp, er ikke fremmed for priser, og nu vil hun have endnu en 'gong' at tilføje til sin voksende samling med meddelelsen om, at hun er blevet kåret til Årets Pioneer 2025 af Beneath the Sea.

Efter at være blevet optaget i International Scuba Diving Hall of Fame i 2024, kommer denne seneste pris på baggrund af flere andre anerkendelser, især en PADI Lifetime Achievement Award i 2020, Reaching Out Award fra DEMA og Diver of the Year fra Beneath the Sea i 2018, og at blive optaget i Divers Hall of Fame 2009.

Margo har været på forkant med at promovere dykning til næste generation i de sidste 25 år, inspireret over 8,000 unge dykkere og deres familier og ydet bemærkelsesværdige bidrag til undervandsudforskning og uddannelse.