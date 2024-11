Verdens største søgræsplanteskole afsløret

Verdens største havgræsplanteskole afsløret for at supercharge restaurering af Great Barrier Reef-økosystemer

Havgræsrestaurering på Great Barrier Reef vil blive markant styrket takket være verdens største specialbyggede havgræsrestaureringsplanteskole, som blev afsløret i Gladstone i dag.

CQUniversity's SeaGrow planteskole er finansieret af partnerskabet mellem Great Barrier Reef Foundation og Coles Group og er verdens første havgræsplanteskole i stor skala, der er udviklet sammen med førende havgræsforskere og Reef Traditional Owners.

Great Barrier Reef Foundation Coastal Habitat Restoration Director Will Hamill sagde: "Sangræsets rolle i at opretholde Great Barrier Reef og støtte sundheden for kysthabitater er absolut kritisk.

Verdens største havgræsplanteskole afsløret 6

"Som hjemsted for verdens største søgræsøkosystem giver revets enge planteskoler og fødekilder til truede arter som skildpadder og dugongs, mens de fungerer som naturlige filtre ved at fjerne forurenende stoffer som fint sediment og overskydende næringsstoffer fra vandet.

"Men de har også en anden kritisk opgave - at afbøde klimaændringer ved at lagre 400 millioner tons kulstof, hvilket svarer til vægten af ​​otte Sydney Harbour-broer.

"Men dette økosystem er truet af virkningerne af klimaændringer, og der er områder, der kæmper for at komme sig efter stadig mere alvorlige og hyppige storme, oversvømmelser og cykloner såsom cyklonen Jasper og Kirrily, der ramte revet sidste sommer.

Verdens største havgræsplanteskole afsløret 7

"Denne ødelæggelse af økosystemet er et tveægget sværd. Ikke alene mister vi kapaciteten til at lagre kulstof i fremtiden, tabet af disse økosystemer udløser også frigivelsen af ​​historiske kulstofforekomster, hvilket øger emissionerne yderligere.

"I takt med at verden kæmper med, hvordan man kan opfylde presserende emissionsreduktionsmål, ser vi i stigende grad mod havet og dets kystnære økosystemer - som binder kulstof 30-50 gange mere effektivt end regnskove - for at skabe broløsninger.

"Denne nye udvidede havgræsplanteskole vil se restaurering opskaleres betydeligt ved hjælp af en innovativ frøbaseret metode, som er banebrydende på anlægget, for at hjælpe med at reparere kritiske økosystemer, samtidig med at Great Barrier Reefs potentiale til at afbøde virkningerne af klimaændringer frigøres."

Verdens største havgræsplanteskole afsløret 8

CMERC-direktør professor Emma Jackson sagde, at planteskolen har været undervejs i tre år og vil være transformerende med hensyn til at forbedre forringede strandenge og hjælpe med at opbygge deres modstandsdygtighed mod de stigende virkninger af klimaændringer.

"Frø indsamlet fra planteskoler bruges til at genså beskadigede eller fragmenterede enge, hvilket hjælper med at forbedre deres generelle tilstand og modstandsdygtighed.

"Vores nye børnehave - som er den største af sin type i verden - vil øge vores kapacitet til restaurering af søgræs og samtidig give mere tilgængelighed for lokalsamfund og skoler til at besøge og lære om dette vigtige habitat."

Oktober 2023 deltog GBRF, CQU, Coles og Gladstone Port Corporation i en Seagrass-blomsterplukningsbegivenhed på Curtis Island med Emma Jackson og Will Hamill.

SeaGrow planteskole er finansieret af Coles Groups partnerskab med Great Barrier Reef Foundation og har også modtaget støtte gennem Reef Coastal Restoration Program, der er finansieret af den australske regerings Reef Trust.

Coles Head of Sustainability Governance and Engagement Anna Stewart sagde: "I dag markerer en stor milepæl i Coles' partnerskab med Great Barrier Reef Foundation og vi er så glade for at have spillet en rolle i lanceringen af ​​verdens største søgræsplanteskole. Vi ved, at strandenge er afgørende for revets modstandsdygtighed – de er fødepladser for havdyr, og de er også med til at øge biodiversiteten, forbedre vandkvaliteten og beskytte kystlinjer.

"Vi ser frem til de erfaringer, der vil blive gjort på dette topmoderne sted, som vi håber vil hjælpe med at sikre, at Revet kan nydes i generationer fremover."

Verdens største havgræsplanteskole afsløret 9

Professor Jackson sagde, at den stigende indvirkning af klimaændringer og vandkvalitet var blevet mærket af strandenge verden over.

"Initiativer som dette spiller en vigtig rolle i at opbygge sundheden og modstandskraften i disse vigtige havmiljøer globalt, og planteskolen er en del af et Global Seagrass Nursery Network."