Sidste chance for at vinde stort med Bite-Back

I morgen er sidste chance for dig for at få muligheden for at vinde en række præmier, inklusive et Røde Havs liveaboard, et dykkerur, et hotelophold i London eller endda chancen for at hænge ud med GO Diving Show Main Stage-taleren Steve Backshall, i Bite-Backs 20-års jubilæumsindsamlingspræmie.

Den bemærkelsesværdige række af prispartnere inkluderer Master Liveaboards, BSAC, Midlands Diving Chamber, Go Freediving og Blue Shark Snorkel, plus den berømte fotograf Alex Mustard og kunstnerne Scott Gleed og Olivier Leger. Derudover ser Fourth Element og Nodus hvert af de begavede produkter, og Bankside Hotel og Longleat Safari Park tilføjede landbaserede oplevelser til præmiepuljen.

Graham Buckingham, kampagnedirektør for Bite-Back, sagde: "Vi har samlet en strålende række af præmier for at fejre og indsamle penge til vores 20th jubilæum, og vi håber, at dykkere vil anerkende dette som en fabelagtig chance for at støtte vores 2025-kampagner. Vi opfordrer alle dykkere, der har stødt på en haj, og enhver dykker, der ønsker at støde på en haj, til at købe en billet på 5 GBP og investere i vores hajbevaringsinitiativer."

Billetter er tilgængelige link. til midnat i morgen (fredag ​​den 28. november). Vinderen af ​​hver kategori får besked den 1. december 2024.