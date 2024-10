En førsteklasses port til undervandsverdenen!

19. Malaysia International Dive Expo (MIDE) 2025 er indstillet til at lave bølger af 13. til 15. juni 2025 på Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC) i Kuala Lumpur. En førende begivenhed i dykkerkalenderen har igen henledt global opmærksomhed på den blomstrende undervandsturismesektor verden over.

Datoer for Malaysia International Dive Expo 2025 annonceret 5

Væsentlig platform

I løbet af dets atten års eksistens har MIDE trukket over 250,000 deltagere til messen, hvilket har befæstet sin position som en vigtig platform for dykkersamfundet og aficionados for vandsport. Udstillingen forventes i år at blive en stor fejring af dykkersamfundet for at tiltrække et mangfoldigt publikum af dykkere, vandsports- og sejlsportsentusiaster og branchefolk fra hele verden.

Datoer for Malaysia International Dive Expo 2025 annonceret 6

Et knudepunkt for dykkerentusiaster

MIDE 2025 vil fortsætte sin tradition med at samle branchefolk, dykkeroperatører, producenter og passionerede dykkere, vandsports- og sejlsportsfans under ét tag. Fra erfarne dykkere, der søger det nyeste udstyr og destinationer, til begyndere, der ønsker at lære mere om sporten, vil messen byde på et væld af muligheder for alle.

Udstillingen fungerer som et one-stop-hub for alt relateret til undervandsverdenen, inklusive udstyr, kurser, rejser, konservering og forskellige vandsportsgrene. Besøgende vil have mulighed for at engagere sig med lokale og internationale mærker, mens udstillere kan udnytte begivenheden til øget brandsynlighed og værdifulde salgsemner.

MIDE 2025 vil fortsat være et fyrtårn for innovation, uddannelse og bevaring, der sikrer, at vidunderne i den over- og undervandsverden forbliver tilgængelige, ærefrygtindgydende og beskyttede gennem dialogen/forumet på messen.

Datoer for Malaysia International Dive Expo 2025 annonceret 7

Tilmelding til udstillere er åbnet

Udstillere over hele kloden opfordres til at registrere sig for at fremvise dykkerudstyr i topklasse, banebrydende dykkerteknologi og eksotiske unikke dykkersteder for at skabe en fordybende oplevelse for deltagerne.

Tidlig tilmelding anbefales for at sikre en plads for at undgå skuffelse. For flere detaljer kan interesserede kontakte arrangørteamet på info@mide.com.my.

Regelmæssige opdateringer kan findes på den officielle hjemmeside på www.mide.com.my og via sociale mediekanaler. Følg os på Facebook og Instagram @MIDEEXPO.

Datoer for Malaysia International Dive Expo 2025 annonceret 8

Om arrangøren:

AsiaEvents Exsic (AEE) er den erfarne arrangør bag MIDE, med en rig baggrund inden for event management, udstillinger, medietjenester og projektledelse. Etableret i Malaysia har AEE 28 års ekspertise i fritids- og gæstfrihedsprojekter samt internationale og lokale udstillinger, seminarer og konferencer. Anerkendt for deres fortræffeligheder vandt AEE adskillige priser for deres enestående indsats med at organisere MIDE og Business Events.