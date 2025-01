Det malaysiske dykkersted har fået tilbagekaldt licensen

Den isolerede malaysiske ø Layang Layang har et langvarigt ry for at dykke omkring sig, men dets enkelt resort har netop fået sin driftstilladelse formelt inddraget, ifølge en regeringserklæring.

Øen, som er en del af Spratly-gruppen i Det Sydkinesiske Hav ud for Malaysisk Borneos nordvestkyst, er også kendt som et havfuglereservat. Resortet på Swallow Reef omfattede 86 gæsteværelser og dykkercenter og havde sin egen landingsbane til at forbinde det med Kota Kinabalu, 80 minutter væk.

Malaysias ministerium for turisme, kunst og kultur (MOTAC) annullerede driftslicensen for Layang Layang Island Resort den 6. januar med henvisning til en overtrædelse af turismelovgivningen, dog uden at angive den præcise årsag til handlingen.

MOTAC-turismekommissær Roslan Abdul Rahman udtalte, at ministeriet tog et seriøst syn på "enhver overtrædelse af loven af ​​licenserede turismeoperatører for at beskytte folkets velfærd og interesser".

Ingen refusionspolitik

april sidste år Dykker rapporterede, at statslige myndigheder havde advarede resortet om dens manglende tilbagebetaling af 50 % indskud betalt af mere end 100 oversøiske og malaysiske dykkere, som var blevet forhindret i at besøge af Covid-19-lockdowns. De var ikke blot blevet nægtet deres penge tilbage, men havde ikke modtaget svar på deres kommunikation.

I november 2023 havde resortet erklæret, at det ikke længere var i stand til at fungere, fordi der ikke var givet en licens, og derfor ville det i lyset af sin "ingen refusionspolitik" ikke returnere nogen indskud. Resortets repræsentanter siges at have undgået alle bestræbelser på at få retskrav forkyndt for dem og at have ignoreret en domstolsmeddelelse om at efterkomme udstedt i marts 2024.

Ifølge nyhedsmediet Gratis Malaysia i dag især tre lokale turistbureauer, Dreamy Island Holidays, Kudat Scuba Resorts og Kekung, havde været udsat for betydelige økonomiske tab som følge af situationen.

Sammen skulle de have betalt resortet mere end 272,000 malaysiske ringgits (omkring 48,500 £) for reservationer foretaget mellem 2020 og 2022.

