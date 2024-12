Maldives Master lanceres i 2025

Master Liveaboards har annonceret den tidlige 2025-ankomst af deres nye fartøj til Maldiverne, Maldives Master - en erstatning for den elskede Blue Voyager, som desværre brændte, mens de var i vedligeholdelsesdok.

Maldivernes mester er et 42-meters liveaboard-fartøj, der kan prale af to rummelige faste dobbeltsenge, otte konvertible dobbelt-/dobbeltkahytter og to enkeltkahytter med plads til 26 gæster. Hun har et indendørs spiseområde, en bar, en sky-lounge og en udendørs jacuzzi. Et skyggefuldt udendørs loungeområde kan findes på mellemdækket plus fire forskellige soldæk - et udsigtsdæk placeret foran både mellemdækket og øverste dæk, et friluftsdæk på øverste dæk og et hav dæk på agterenden af ​​båden, der alle giver komfortable siddepladser og liggestole.

Rummelige hytter på Maldives Master

Havdækket er en unik funktion, der giver gæsterne mulighed for at slappe af i det fri, mens de er tæt på vandet. På mange aftener vil projektørlyset oplyse vandet lige ved havdækket for at tiltrække plankton, som tiltrækker manta-rokker og hvalhajer. Der har været mange tætte observationer af fodrende mantaer og hvalhajer.

En af de mest fremragende egenskaber ved Maldives Master er den specialbyggede dhoni (dykkerstøttefartøj) Blue Shadow. Denne 19 meter lange dhoni er rummelig, hurtig og udstyret med alle de moderne bekvemmeligheder, som dykkere ønsker. Hver dykker har deres egen station med masser af plads til at opbevare deres udstyr og kit op, og dhoni-besætningen er klar til at hjælpe. Under rejserne til og fra dykkerstederne kan du gå op ad de små trapper til øverste dæk for at nyde solen og den fantastiske udsigt. Der er et toilet med bruser placeret inde på hoveddækket plus to håndholdte brusere på bagdækket og separate kamera- og udstyrsskylletanke. En hurtig motor, to generatorer og to kompressorer med et nitrox-membransystem betyder, at du vil nyde en førsteklasses dykkeroplevelse på Maldiverne.