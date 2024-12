Efterladte spækhuggeroverflader med ny kalv

En spækhugger, der skabte overskrifter i 2018, da hun fortsatte med at bære sin døde kalv over en afstand på omkring 1,600 km i en tilsyneladende 17-dages sørgeshow, er blevet set med en ny kalv ud for USAs stillehavskyst.

Forskere fra det Washington-baserede Center for Whale Research (CWR) siger, at spækhuggeren, der er udpeget som J35, men uformelt kendt som Tahlequah, har født en datter, men tilføjer, at parrets adfærd har givet forskersamfundet en vis grund til bekymring.

J35 og hendes kalv – allerede betegnet som J61, som det nyeste medlem af J pod af Pacific North-west spækhuggere – blev første gang set sammen i Puget Sound ud for staten Washington den 20. december.

Tre dage senere var et hold forskere fra NOAA Fisheries' Pacific North-west videnskabscenter i stand til at udføre observationer, der bekræftede forholdet mellem J35 og J61, og fotografere kalvens underside for at bekræfte hendes køn.

"Det tidlige liv er altid farligt for nye kalve, med en meget høj dødelighed i det første år," påpeger CWR. "J35 er en erfaren mor, og vi håber, at hun er i stand til at holde J61 i live gennem disse svære tidlige dage."

J61 skal nu komme igennem de udfordrende tidlige dage i livet (Maya Sears / NMFS / NOAA)

"Det er svært at fortælle sundheden for nyfødte spækhuggere, da de ser ud til at være klumpete og ujævne, når de først bliver født," påpegede Tamara Kelley, udviklingsdirektør for en anden Washington-baseret krop, Orca Conservancy, "men i løbet af de næste par uger skulle kalven begynde at blive fyldt op, og det er her, forskerne vil have en klarere idé om sundhedstilstanden."

'Ser ikke livlig ud'

Ifølge NOAA Fisheries, som udfører fotogrammetri og kropsmålinger af spækhuggerbestanden, var kalven sandsynligvis blevet født for tidligt. Den mener også, at J35's kropstilstand så ud til at være subnormal, da den sidst blev tjekket i oktober.

"Ideelt set skal mødre være robuste med rigelig fedtopbevaring for at hjælpe med kravene til amning, hvilket er en bekymring," sagde Orca Conservancy.

Forskere havde set kalven forblive under vand i perioder, hvilket tydede på amning eller forsøg på at amme, og også blive skubbet rundt på J35s hoved, mens han "ikke så livlig ud".

"Den sydlige beboede spækhuggerbestand har brug for rigelig adgang til sin fødeforsyning, primært laks, for at overleve og trives," kommenterede CWR. "Hver eneste fødsel tæller, og disse hvaler har brug for fisk nok til at kunne forsørge sig selv og deres kalve.

"Vi fortsætter med at slå til lyd for genopretning af laks gennem genopretning af levesteder, fjernelse af dæmninger og rationel forvaltning af fiskeriet i det nordvestlige Stillehav."

Orca Conservancy understregede, at "laksebestandene skal genoprettes til niveauer, der vil hjælpe med at understøtte befolkningstilvæksten."

