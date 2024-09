Celeb 'spionhval' dør - midt i et menneskeligt tilhængerfald 

Berømtheden hvidhvalen Hvaldimir, der engang menes at være blevet udnyttet af Rusland til militære efterretningsaktiviteter og tæt fulgt af den norske offentlighed i løbet af de sidste fem år, er pludselig død.

Hans død, hvis årsag er ukendt, kommer på tærsklen til, at han blev flyttet, i en plan, der havde splittet de miljøbevarere, der havde forkæmpet hans sag gennem årene.

Med de hvalstøttekroppe OneWhale og for nylig Marine Mind, der normalt sporer Hvaldimirs bevægelser, blev han sidst set i live, i tilsyneladende god stand og dykke med jævne mellemrum, i går morges (30. august) ud for kysten af ​​det sydvestlige Norge nær Stavanger.

Kystvagten var blevet informeret for at sikre, at søtrafikken var opmærksom på Hvaldimirs tilstedeværelse, men den hvide hval blev senere set flyde på overfladen i en længere periode, og en patruljebåd ankom omkring kl. 2.30 for at konstatere, at han var død.

Den venlige hvidhval (Marine Mind)

En fiskerbåd slæbte Hvaldimir til Risavika havn, hvor han blev hejst op af vandet og læsset på en lastbil af havnevæsenet i afventning af en obduktion. Hvaldimir var mere end 4 m lang og regnede med at veje mere end 1,200 kg.

Dødsårsagen var uklar, ifølge Sebastian Strand, havbiologen, der startede Marine Mind. Han sagde, at der var mærker på kroppen, men de kunne være forårsaget af andre vilde dyr efter døden.

'Udstyr St. Petersborg'

Hvaldimir blev berømt, da han blev fundet af fiskere ved Hammerfest i Nordnorge i april 2019. Iført en stram sele mærket "Equipment St Petersburg", tilsyneladende designet til at holde et kamera, skulle det antages, at han var blevet klaret til at være undervandsspion for det russiske militær.

Den venlige hvidhval, der var behagelig med mennesker, så ud til at have tilbragt meget af sit liv i fangenskab. Han blev døbt Hvaldimir, men senere generelt omtalt i Skandinavien som Hvaldi (hval er norsk for hval) for at undgå enhver forbindelse med Ruslands præsident, og selen blev fjernet.

Hvidhvaler findes normalt i det afsidesliggende Arktis, men Hvaldimir så ud til at være tilfreds med at forblive i mere travle og varmere Nordsøfarvande, og sidste år begav han sig endda så langt sydpå som det sydvestlige Sverige, hvilket gav anledning til yderligere bekymringer for hans sikkerhed.

Hvaldimir den venlige hvidhval (OneWhale)

Velgørenhed OneWhale var blevet dannet tidligt for at beskytte Hvaldimir med den hensigt at skabe et sikkert hvalreservat for ham og andre frigivne pattedyr i fangenskab.

I juli i år meddelte den, at Norges Fiskeridirektorat havde givet tilladelse til, at Hvaldimir blev flyttet tilbage i arktiske farvande ved Varangerfjord, Finnmark, nær en vild bælg, som han senere kunne blive integreret med. Fly blev efter sigende allerede arrangeret, da Hvaldimirs død blev annonceret.

Men en række havbiologer havde tidligere hævdet, at et sådant skridt ville bringe hvalens velfærd i fare og var brudt væk for at danne Marine Sind. Kløften havde afspejlet sig i norsk presse.

'Ikke en naturlig død'

"Vi kender ikke dødsmåden endnu, men han var i stærkt trafikeret farvand... så vi forventer, at det ikke var en naturlig død," sagde OneWhale-grundlæggeren Regina Haug efter nyheden om Hvaldimirs død.

Den velgørende organisation, som udførte årlige sundhedstjek af hvidhvalen, havde beskrevet Hvaldimir som "en sund ung hval uden tegn på sygdom". Den sædvanlige forventede levetid for en hvidhval regnes for at være 35 til 50 år. "Vi har bedt de norske myndigheder om at foretage en obduktion, og de har optrappet for at gøre dette," sagde Haug.

"Vi er knuste. Vi er også vrede, da vi har måttet kæmpe så hårdt, så længe for at hjælpe ham ud af fare. Og han var endelig så tæt på at få et bedre liv.

"Men vi er vrede på dem, der arbejdede for at blokere hans flytning og sprede misinformation ... der er en håndfuld [af] mennesker, der ønskede at holde ham fanget og forhindre dette søde dyr i at få hjælp før."

Marine Minds Sebastian Strand og andre frivillige med Hvaldimir (Marine Mind)

“Hvaldimir var ikke bare en hvidhval; han var et fyrtårn af håb, et symbol på forbindelse og en påmindelse om det dybe bånd mellem mennesker og den naturlige verden,” udtalte Marine Mind's Strand.

"I løbet af de sidste fem år rørte han titusinders liv og bragte mennesker sammen i ærefrygt for naturens vidundere.

“Hans tilstedeværelse lærte os om vigtigheden af ​​havbevaring, og ved at gøre det lærte han os også mere om os selv.. Hvil i fred, Hvaldimir. Du vil blive dybt savnet, men aldrig glemt.”

