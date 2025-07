Cornwall går i National Marine Week-stemning

Temaet for den forestående National Marine Week i 2025 er "havbunden under bølgerne", siger Cornwall Wildlife Trust (CWT).

Fra i dag (26. juli) til søndag den 3. august er der arrangeret en række udendørsaktiviteter for at hjælpe folk med at nyde og forstå Cornwalls marine dyreliv.

Aktiviteterne er designet til at imødekomme familier og folk i alle aldre og omfatter vandring i klippebassiner, snorkelsafari over havgræsenge, havobservation efter delfiner fra klippetoppene og strandrengøring – inklusive mindst én med et silent disco.

"Ved at deltage hjælper du os med at overvåge og registrere Cornwalls dyreliv," siger CWT. "Cornwall er hjemsted for noget af det rigeste havdyreliv i Storbritannien, fra bittesmå sjældne farverige koraller til kæmpe brugder."

Stackhouse Cove kystsøgning (Matt Slater)

"Havmiljøet er desværre under stigende pres fra skadelige fiskerimetoder, udvikling til havs og forurening fra landbrug, spildevand og plastik. Gennem sin National Marine Week håber Cornwall Wildlife Trust at inspirere en ny generation af havbevaringsfolk og frivillige til at handle for naturen."

"National Marine Week giver alle mulighed for at udforske deres lokale kystlinje og blive involveret i de fantastiske Your Shore-grupper, der er tilknyttet Cornwall," siger Katie Bellman, CWT's marine engagementsmedarbejder. "Der er noget for enhver smag med over 25 arrangementer rundt om i amtet."

CWT er en af 46 trusts i Storbritannien, der tilsammen udgør Royal Society of Wildlife Trusts. En liste over Begivenheder i National Marine Week specifikt for Cornwall er tilgængelig på CWT's hjemmeside.

