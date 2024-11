Deep Deceiver: Underlig nudi i midnatszonen

Den første nøgensnegl, der vides at leve i havets bathypelagiske eller midnatszone, langt uden for sollys rækkevidde, er blevet beskrevet af forskere fra Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) i Californien.

Bathydevius caudactylus – eller “Deep Deceiver” – er bioluminescerende og har en stor hættestruktur, der kan skyde vandstråler i den ene ende, en flad hale omkranset med fingerlignende fremspring eller daktyler ved den anden, og farvestrålende indre organer imellem.

Baseret på sin sneglelignende fod blev væsenet oprindeligt omtalt af havbiologerne som "det mystiske bløddyr".

Den blev første gang observeret for næsten et kvart århundrede siden, i februar 2000, på et dyk ved hjælp af MBARI ROV Tiburon uden for Monterey Bay i en dybde på 2,614m. Det er dog først nu, efter at mere end 150 ROV-observationer er blevet gennemgået, at en Detaljeret beskrivelse er blevet offentliggjort.

Det mystiske bløddyr findes kun i det dybe hav (MBARI)

"Takket være MBARIs avancerede undervandsteknologi var vi i stand til at udarbejde den mest omfattende beskrivelse af et dybhavsdyr, der nogensinde er lavet," kommenterede instituttets seniorforsker og teamleder Bruce Robison. "Vi har investeret mere end 20 år i at forstå naturhistorien for denne fascinerende art af nøgensnegl."

Gelatinøs hætte

Mens de fleste nøgensnegle bevæger sig rundt på faste overflader ved hjælp af deres muskuløse fod, bruger denne søsnegl sin gelatinøse hætte til at drive sig gennem vandet og svømmer med op-og-ned-bølger af hele kroppen, fra hætte til hale.

Hvis den er truet, lyser spidserne af dens gaffelformede hale fra bioluminescens og kan også løsne sig - muligvis en taktik til at distrahere rovdyr, spekulerer forskerne.

"Da vi første gang filmede det glødende med ROV'en, udstødte alle i kontrolrummet et højt 'Oooooh!' på samme tid,” sagde MBARI seniorforsker Steven Haddock. "Vi var alle fortryllede af synet.

Bioluminescens, med lyset, der kommer fra overfladen af ​​emhætten og dactylerne (MBARI)

"Først for nylig er kameraer blevet i stand til at filme bioluminescens i høj opløsning og i fuld farve. MBARI er et af de eneste steder i verden, hvor vi har taget denne nye teknologi ud i det dybe hav."

Genetisk analyse

Atten individer blev også fanget til genetisk analyse. Dette afslørede, at væsnet var en nøgensnegl, men en så fjernt beslægtet med kendte arter, at den blev anset for at tilhøre sin egen familie.

Den fik et videnskabeligt navn baseret på Deep Deceiver på grund af dens obskure identitet og de fingerlignende halespidser. Typisk længde er 14.5 cm, mens den elastiske hætte kan måle op til 9 cm i diameter.

Det røde organ, der kan ses på billeder, er maven, det orange organ fordøjelseskirtlen og den lille hvide plet hjernen. Analyse af hver nøgengrens maveindhold afslørede resterne af mysid-rejer, som så ud til at være blevet fanget ved brug af hætten, selvom denne proces endnu ikke er observeret.

Ligesom andre nøgengrene er Deep Deceiver hermafrodit og ser ud til at stige ned til havbunden for at gyde, forbliver knyttet til foden, mens den slipper sine æg. Hele rapporten er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Dybhavsforskning, del I.

