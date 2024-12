Afstand ingen genstand for magesøgende pukkelryg

En af de længste kendte migrationer af ethvert pattedyr, og overraskende selv efter standarderne for vidtgående pukkelhvaler, er blevet dokumenteret af et internationalt hold af forskere med hjælp fra borger-videnskabsfolk.

Pukkelhval (Megaptera novaeangliae) migrationsruter er kendt for at strække sig over lange afstande mellem nord og syd, fra tropiske ynglepladser til køligere fødepladser, men populationerne har en tendens til at forblive adskilte i længderetningen og meget loyale over for deres sædvanlige fødepladser.

På den sydlige halvkugle er der syv kendte ynglepopulationer, og indtil nu har man ikke troet, at der var meget overlap mellem dem.

Selskab af kvinder

Nu har holdet registreret, hvad det siger, er den længste dokumenterede afstand mellem observationer af en moden pukkelhår, set på overvintringspladsen i to forskellige havbassiner.

Han blev første gang observeret i det østlige Stillehav ud for Colombia i 2013 og 2017, og derefter fem år senere nær Zanzibar i det sydvestlige Indiske Ocean, på hvilket tidspunkt han mentes at have været mindst 15 år gammel.

Observationerne fandt alle sted omkring ynglesæsonen og viste hvalen i selskab med hunner. Med de to ynglebestande adskilt af 120° længdegrad, var afstanden, som hvalen skulle tilbagelægge mellem dem, minimum 13,046 km.

Citizen-scientists såvel som videnskabelige forskere bidrog til undersøgelsen gennem de mange fotografier, der blev sendt til hjemmesiden Happywhale, som identificerer dyrene ved deres individuelle lykketræer og har en database med mere end 100,000 billeder

Den ekstraordinære migration kan have været drevet af klimaændringer, der udtømmer bestandene af den krill, som hvalerne fodrer med, siger forskerne. En anden teori er imidlertid, at efterhånden som hvalbestandene fortsætter med at komme sig siden 1980'ernes jagtmoratorium, som de fleste lande har observeret, kan det være blevet sværere for hannerne at konkurrere om at finde en passende hun inden for deres sædvanlige områder.

Hvalforsker Ekaterina Kalashnikova

Dr. Ekaterina Kalashnikova fra Tanzania Cetaceans Program ledede undersøgelsen, og hun siger, at hvalens rejse repræsenterer den længste afstand, en pukkelhval nogensinde er blevet registreret tilbage.

Undersøgelsen siges at understrege vigtigheden af ​​"grænseoverskridende forskningsindsats og borgervidenskab for at forstå potentielle drivkræfter og befolkningspåvirkning af interoceaniske bevægelser af pukkelhvaler". Det er publiceret i tidsskriftet Royal Society Open Science.

Også på Divernet: Pukkelryggers homoseksuelle møde fanget på kamera, Alien-jægere inspirerer til verdens første chat med hval, Det britiske hav "en servicestation" for pukkelrygge, Pukkelryghits: Fængende sange kunne cirkulere verden