Dykker nyder sjældent møde med hajer i f.Kr

Det er ikke ukendt, pga Divernet rapporteret om en lignende møde i maj sidste år, men det er sjældent nok til at få havbiologer til at begejstre: en stumpnæset seksgællehaj, der hænger ude i lavt vand ud for Canadas stillehavskyst.

"Et livs fund," var hvordan Mitchell Hewitt beskrev sit møde om aftenen den 8. august. "Jeg har dykket hver eneste dag denne sommer for at finde en af ​​disse hajer."

Felthavbiologen, der arbejder for Keystone Environmental, er mere normalt engageret i at observere opførselen af ​​områdets blæksprutter og stensugere. Han fik øje på hajen, mens han dykkede ud for samfundet Lions Bay i Howe Sound nord for Vancouver.

Hajen, en han-ung, han regnede for at være omkring 2.5 m lang, svømmede over havbunden i en dybde på omkring 15 m. Hewitt og hans gruppe var i stand til at bruge omkring 10 minutter på at observere hajen (Hexanchus griseus), som endda besluttede at svømme mellem hans ben på et tidspunkt.

Den stumpnæse seksgællehaj (Mitchell Hewitt)

Seksgæller med stump næse, også kaldet kohajer, findes typisk på dybder mellem 100 og 2,000 m, selvom unge indimellem begiver sig ud i lavt vand om natten på jagt efter bytte. Ud for British Columbia kommer hunner også nogle gange ind til kysten for at føde, med kuld, der kan tælle mere end 100 unger.

Arten er en af ​​verdens største hajer og kan blive op til 6 m lang og veje 600 kg.

"Det var bare en blid kæmpe, som en stor havhvalp," fortalte Hewitt til CTV News. Han sagde, at han havde "træk vejret så hårdt, som en person kan, fordi jeg var skræmt. Jeg var på nåle i timevis efter det."

Sidste år divemaster Matteo Endrizzi havde også henvist til en "once-in-a-lifetime oplevelse", da han og hans gruppe stødte på en 2 m ung i Albernini Inlet, længere vest for Vancouver Island, mens de var på et 20 m dybt vragdyk. De sagde, at hajen så ud til at være blevet tiltrukket af deres lys.

