DNA beviser det: Spækhuggere dræber for hvidhajlever

I begyndelsen af ​​2018, Divernet / Dykker magasin kørte en eksklusiv historie af hajekspert Richard Peirce. Det bar en skarp advarsel: turisme baseret på burdykning med store hvide i Sydafrika var i fare, fordi spækhuggere med smag for hajlever dræbte eller skræmmede hajerne væk.

To særlige spækhuggere, ved navn Babord og Styrbord, havde lanceret et rædselsregime på det, der altid var blevet betragtet som det ultimative apex-rovdyr. For nogle involverede i den lukrative hajdykkerindustri var forslaget smertefuldt at acceptere.

Orca (Isabella Reeves / Flinders University)

Nu, syv år efter, og med store hvide stadig knap ud for Sydafrika, har DNA-beviser for første gang bekræftet, at en spækhugger var ansvarlig for at jage og dræbe en hvidhaj for sin lever.

Denne gang skete hændelsen i Australien. Vidner så flere spækhuggere (Orcinus spækhugger), inklusive to lokalt anerkendte individer ved navn Bent Tip og Ripple, fanger et stort bytte i Bridgewater Bay nær Portland i Victoria i 2023.

To dage senere kadaveret af en 4.7 m hvid haj (Carcharodon carcharias) blev skyllet i land og indsamlet af statens fiskeriofficerer til undersøgelse.

Hvidhaj-kroppen skyllet op i Portland (Ben Johnson / Portland Bait & Tackle)

Fire bidsår

Den netop offentliggjorte undersøgelse af hajen blev ledet af et videnskabeligt hold fra Flinders University, som analyserede podninger taget fra fire karakteristiske bidsår på kadaveret.

Beviset var der i DNA'et, da podningen blev sekventeret for genetisk materiale efterladt af rovdyret. En spækhugger havde spist hajens midterste del, hvor den ernæringsrige lever engang havde været, og de tre andre sår afslørede DNA'et fra opfangende brednæse syvgællede hajer. Den store hvides fordøjelses- og reproduktive organer manglede også.

Analysen bygger på anekdotiske beviser for spækhuggeres prædation på hvide og andre hajarter i Sydafrika og også Californien.

"Disse resultater giver overbevisende beviser for spækhugger-predation på hvidhajer i australske farvande, med en stærk indikation af selektivt leverforbrug," siger studiets hovedforfatter Isabella Reeves, en ph.d.-kandidat fra universitetets Southern Shark Ecology Group og West Australian Cetacean Research Center (CETREC).

"Dette tyder på, at sådanne prædationshændelser kan være mere udbredte og udbredte over hele kloden end tidligere antaget."

Flinders University studieinfografik (Emma Luck)

Andre hajer

Spækhuggere var lejlighedsvis blevet registreret, der byttede på blåhajer, hajhajer, kortfinnede mako-, jord- og tigerhajer i Australien, men ingen påviste drab på store hvide havde fundet sted før.

"Beviser tyder på, at hvidhajerne bliver fordrevet eller direkte dræbt som et resultat af spækhuggerens prædation i Sydafrika har ført til kaskadeskift i det bredere marine økosystem," kommenterede medforfatter Adam Miller, en lektor ved Flinders.

"Vi ved, at hvidhajer er nøgleregulatorer af økosystemets struktur og funktioner, så det er meget vigtigt, at vi bevarer disse toprovdyr. Derfor er det vigtigt, at vi holder øje med disse typer interaktioner i australske farvande, hvor det er muligt."

Den nye undersøgelse er offentliggjort i Økologi og Evolution.

