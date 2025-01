Egypterne ræser for at reagere på en fatal hajhændelse

Inden for en uge efter en fatal hændelse, der involverede en turist og en haj i feriestedet Marsa Alam ved Rødehavet den 29. december, fandt Egyptens videnskabelige komité National Institute of Oceanography & Fisheries (NIOF) havde udsendt sin "endelige rapport" om sagen.

Ofrene havde været to italienske turister: Gianluca Di Gioia, 48, var død, mens 69-årige Peppino Fappani, der forsøgte at hjælpe ham, havde fået bid på hans arme og ben, men blev ikke alvorligt såret. Mændene var kommet ind i havet nær Safaya Resort-molen, men uden for det udpegede svømmeområde, og hændelsen blev rapporteret on Divernet.

Den ansvarlige haj siges nu at have været en mako, hvoraf to arter, kortfinnen (Isurus oxyrinchus) og langfinnet (Isurus paucus), findes i Det Røde Hav, men sjældent i nærheden af ​​strande. Begge er globalt truet af udryddelse.

NIOF-rapporten erklærer, at hændelsen, selvom den er sjælden, var "ikke uventet" i betragtning af tilstedeværelsen af ​​naturligt rovhajer, især i lavvandede kystområder i Det Røde Hav, ifølge oversigter i Egypten uafhængig.

Mako'ens aggressive adfærd blev tilskrevet overfiskning af både både i og uden for Rødehavets naturreservater og dens skadelige virkning på bestandene af byttet, som hajer er afhængige af.

"Der er stærke beviser for, at denne hændelse ikke er tilfældig, og selvom dette fiskeri er fuldstændig forbudt, vil hajangreb fortsætte med at forekomme i mange år, indtil de naturlige fiskebestande er erstattet," hedder det i rapporten.

Det peger også på faren for, at folk får lov til at svømme i forbudte områder, og antyder, at det i dette tilfælde var tilstedeværelsen af ​​en flok delfiner, der havde tilskyndet hajen til at gå på jagt.

Spinderdelfiner fra Rødehavet (Alexander Vasenin)

Det faktum, at offeret var blevet angrebet, men at hans krop ikke var blevet fortæret, siges at være væsentligt, hvilket sandsynligvis afspejler, at hajen instinktivt forsvarede sig mod, hvad den så som indtrængen i dens fødeterritorium.

Den havde angrebet mændene mindst fem gange, hvilket antydede, at den var i vanvid forårsaget af mangel på bytte.

Anbefalinger

Rapporten gør det klart, at der skal produceres yderligere omfattende forskning i hajens adfærd i samarbejde med offentlige myndigheder og turistsektoren, og den indeholder et sæt anbefalinger, der sigter mod at reducere yderligere hændelser og forbedre sikkerheds- og sikkerhedsforanstaltningerne på turiststrande.

Disse omfatter etableringen af ​​et videnskabeligt år-langt hajovervågningsprogram i kystområder, ved brug af det seneste inden for sporingsteknikker; workshops om hajbevidsthed for turistprojektejere og bådkaptajner; og videnskabelige stipendier og postgraduate programmer til at producere specialister i adfærden hos hajer og andre "farlige marine organismer".

Et udvalg til håndtering af haj-kriser bør dannes af repræsentanter for Rødehavsguvernementet, Miljøstyrelsen, NIOF og sikkerheds- og sundhedsmyndigheder; og maritime sikkerhedsprocedurer bør forbedres med uddannet redningspersonale til stede på hotelbroer, og avanceret medicinsk udstyr og hurtige redningsbåde er let tilgængelige.

Der bør udvikles en plan for at håndtere havaffald, regulere fiskeriet og bekæmpe havforurening for at undgå at ændre hajens adfærd og opretholde den økologiske balance. Og rapporten understøttede tidligere advarsler mod, at dyrekroppe og organisk affald bliver smidt ud fra passerende skibe og tiltrækker hajer til kystområder.

Hvad man ikke skal gøre

Vandbrugere bør undgå: svømning uledsaget; vove sig langt fra kysten i dybe, stejle områder; ind i havet ved solopgang, solnedgang eller om natten, når hajer fouragerer; iført smykker eller skinnende tøj; ind i vandet med åbne sår; og fodring af hajer.

Udvalget anbefaler også at estimere bestandene af hajarter i samarbejde med nabolandene for at udvikle forvaltningsplaner og opretholde en økologisk balance.

Et yderligere forslag er at adskille Rødehavets fiskeområde fra Suezbugten og forbyde fiskerbåde i alle dele af Det Røde Hav fra Ashrafi Reef til grænsen mellem Egypten og Sudan i syd. De ville i stedet få lov til at operere uden for Egyptens territorialfarvand, og Great Fringing Reef ville blive erklæret som et naturreservat.

Di Gioias død var den første rapporterede i forhold til hajer siden den af en 24-årig Russisk snorkler i Hurghada i juni 2023 i et møde, der menes at have involveret en tigerhaj. I 2022 var to turister døde i, hvad der også menes at være møder med tigerhajer ud for Hurghada.

