Engelske søheste dukker op i mob-hændelser

at 8: 00 am

En havart, der ser ud til at trives i England denne sommer, er søhesten, selvom de engagerede frivillige, der har hjulpet med at skabe denne situation, ville sætte pris på det, hvis andre dykkere modsætter sig at tage hen og se den selv.

I den første uge af juli, dykkere fra Søheste Trust udførte en undersøgelse på sydvestkysten som en del af deres arbejde på en dokumentarfilm, og var forbløffede over at støde på ikke færre end 17 søheste på ét sted. Omkring halvdelen af ​​dem var hanner, og de fleste af disse var drægtige, hvilket lover godt for bestandens fremtid.

Kun én gang før har trustens eksperter set et større antal søheste på et enkelt dyk, hvilket var 22 optaget i Studland Bay i 2020 ved afslutningen af ​​Covid-nedlukningen, som rapporteret den Divernet på det tidspunkt. Fonden regnede med, at disse repræsenterede færre end halvdelen af ​​det samlede antal søheste, der beboede stedet, dog inden for få uger befolkningen var forsvundet.

Det var Seahorse Trusts grundlægger og administrerende direktør, Neil Garrick-Maidment, der ledte det seneste dyk og var den første, der fik øje på søhestene. Han var ansvarlig for at få fat i de to arter, der er hjemmehørende i Storbritannien, den tornede (Hippocampus guttulatus) og kortsnobret søhest (H-hippocampus). beskyttet under Wildlife & Countryside Act i 2008.

To søheste set på det nylige undersøgelsesdykning (Neil Garrick-Maidment / Seahorse Trust)

Det er ulovligt aktivt at opsøge disse beskyttede arter ved at dykke eller snorkle uden de licenser fra Marine Management Organisation (MMO), som Seahorse Trust-dykkere har tilladelse til at operere under. Enhver dykker, der tilfældigt støder på en søhest, bedes dog om at anmeld observationen så det kan afspejles i den nationale søhestedatabase (NSD).

Succes med miljøvenlige fortøjninger

Seahorse Trust oprettede British Seahorse Survey i 1994, hvilket gør det til verdens længstvarende kontinuerlige undersøgelse af sin slags. Observationsdata føres ind i NSD, en del af World Seahorse Database.

En faktor, der nu ser ud til at gavne britiske søheste, er de økologiske fortøjningspladser, der er installeret af Seahorse Trust, Boatfolk og Studland Bay Marine Partnership for at forhindre skader på havgræshabitater fra bådeankre og -kæder.

Øko-fortøjninger bruger elastiske forhøjninger i stedet for kæder og stiger med tidevandet for at forhindre modstand langs havbunden. Systemet er dyrt og koster omkring £100,000 om året at vedligeholde, selvom fortøjningsgebyrer for bådebrugere og donationer er med til at dække udgiften.

