Fisk, der smager med ben, hoved og hager

Hvis du har set en robin på et dyk, vil du vide, at denne 'vandrende' fisk har et sæt på seks ben, der bevæger sig hurtigt sammen for at drive den hen over havbunden.

Nu har forskere ved Harvard University indikeret, at disse ben, som i virkeligheden er brystfinneforlængelser, hos nogle havrobiner har udviklet sig til at gøre langt mere end at smutte – herunder at "smage" mad.

Arbejdet med at afsløre havrobiners ganghjælpemidler som sanseorganer blev udført af universitetets afdeling for molekylær- og cellebiologi i samarbejde med Stanford University.

Når man gik over en blød havbund, havde man set havrødben stoppe og kradse i overfladen for at grave nedgravede byttedyr som skaldyr ud, og deres ben viste sig at være følsomme over for både mekaniske og kemiske stimuli. Da forskerne begravede kapsler, der indeholdt enkelte kemikalier, var fiskene let i stand til at finde dem.

Prionotus scitulus (Anik Grearson)

Ved en tilfældighed ankom en ny sending af robiner til laboratoriet under undersøgelsen, og forskerne var overraskede over at opdage, at de alle manglede denne evne - indtil de indså, at de nyankomne var en anden art af robin.

Dem de havde studeret, Prionotus carolinus eller den nordlige hav-robin, havde skovlformede ben dækket af fremspring kaldet papiller, svarende til menneskelige smagsløg, mens den ikke-gravende fisk, P evolans (stribet sørobin) havde stangformede ben med nr papiller. De brugte kun deres ben til bevægelse og mekanisk sondering.

Papiller er relativt nyere evolutionære udviklinger, siger forskerne. Nordlige havrobiner findes kun i det vestlige Atlanterhav, og alle sørødbensarter er nært beslægtede med gurner.

Havrødben kunne tjene som en evolutionær model for udvikling af egenskaber, fordi genetiske transkriptionsfaktorer, der styrer udviklingen af ​​deres ben, også findes i lemmerne på andre dyr - inklusive mennesker.

En anden undersøgelse så i detaljer på de gen-transskriptionsfaktorer, der er involveret i udviklingen af ​​havrobinernes usædvanlige egenskab, og det lykkedes forskerne at generere hybrider af de to arter. Studierne er publiceret i Current Biology link. og link..

Blind hulefisk

Synsløse Astyanax mexicanus, en huleboende mexicansk tetra (H Zell)

I mellemtiden har en art af blind hulefisk vist sig at kompensere for dens manglende syn ved at øge antallet og placeringen af ​​smagsløgene fra inde i munden til hovedet og hagen.

Den lyserøde, næsten gennemskinnelige mexicanske tetra (Astyanax mexicanus) udviklet sig til at være blind i Pachon- og Tinaja-hulerne i det nordøstlige Mexico, hvor syn ville blive spildt i det mørke miljø. Kun det svage omrids af øjenhuler er tilbage i arten, selvom den ellers ligner en sølvskinnende, seende fisk fundet over jorden.

Forskere havde allerede fastslået i 1960'erne, at visse populationer af blinde hulefisk havde ekstra smagsløg på hovedet og hagen, men de genetiske processer, der forårsagede dette, var aldrig blevet undersøgt før.

Nu har biologer ved University of Cincinnati fastslået, at antallet af smagsløg ved fødslen svarer til det for overfladefiskene, men at yderligere smagsløg dukker op fra fem måneder og stadig gjorde det ved 18 måneder, den maksimale alder for de fangede fisk.

Efterhånden som disse smagsløg dukker op, får fiskene en skarpere smagssans - hvilket betyder, at de viser mindre interesse for at spise levende mad og mere i tilsyneladende utiltalende ernæringskilder såsom flagermusguano.

Holdet studerer nu, hvilke andre smagsvarianter der appellerer mest til disse blinde fisk. Deres undersøgelse er offentliggjort i tidsskriftet Biologi Kommunikation.

Også på Divernet: Kommer til koralrev: Blåbot-sværme, Robotsneglefisk – og kejserdumbo, Mmm, smager godt - hvorfor koraller kan lide plastik